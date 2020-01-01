Ученые: «обычная пища» связана с повышенным риском нескольких видов рака на 20-30%

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Исследование показало, что люди, склонные дополнительно солить свою пищу и часто употребляющие соленые закуски, подвергают себя повышенному риску сразу нескольких видов рака.Европейский журнал по предотвращению рака (European Journal of Cancer Prevention) опубликовал данные исследования, которые показывают, что «обычная пища», потребляемая миллионами людей, связана с повышением риска нескольких видов рака на 20-30 процентов. Ученые, в частности, анализировали связь между подверженностью раку и добавлением соли за столом, а также употреблением переработанного мяса.Исследователи оценили данные опросов 19 732 пациентов с гистологически подтвержденным раком желудка, толстой кишки, прямой кишки, поджелудочной железы, легких, молочной железы, яичников, предстательной железы, яичек, почек, мочевого пузыря, головного мозга, а также с неходжкинской лимфомой или лейкемией. Опросники в том числе содержали пункты, позволявшие определить пищевые привычки людей, которых они придерживались в течение нескольких лет до начала исследования.Один из выводов, сделанных учеными, проверившими, как обычно питались люди до получения ракового диагноза, сводится к тому, что любители дополнительно подсоленной пищи могут быть склонны к заболеванию раком.«Исследование показало, что постоянное или частое добавление соли в блюда за столом связано с повышенным риском рака легких, яичек и мочевого пузыря на 20–30%», - констатируют авторы работы.Пристрастие к обработанному мясу, по их словам, также в значительной степени связано с повышенным риском развития рака – конкретно рака желудка, толстой и прямой кишки, поджелудочной железы, легких, простаты, яичек, почек, мочевого пузыря и лейкемии.Ученые призывают контролировать количество потребляемой соли и предупреждают, что ее нередко содержат продукты питания, не соленые на вкус. Согласно их резюме, высокое потребление соли вкупе с употреблением продуктов из обработанного мяса «может играть большую роль в этиологии некоторых видов рака».