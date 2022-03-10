Ученым удалось вылечить двух пациентов с раком крови
Ранее терапия рака включала хирургию, радиационную и химиотерапию. В последние годы добавился и новый метод лечения — иммунотерапия. Данный метод заключается в подключении собственных систем защиты организма.
У пациентов производится забор крови и выделение из нее Т-лимфоцитов. В них встраивают ген, который кодирует рецепторы специфических антигенов рака. Т-клетки с искусственными, химерными рецепторами антигена (CAR-Т-клетки — Chimeric antigen receptor T cells) выращивают в лабораторных условиях и затем снова вводят пациенту.
Это значит, что собственные иммунные клетки человека перепрограммируют вне тела человека с целью нацелить их на определенные разновидности рака. Последовательности, кодирующие белок CAR, обычно доставляют вирусными векторами, однако в последнее время начали использовать мРНК-платформу.
Отмечается, что терапию CAR-Т-клетками применяют только в качестве терапии рака крови и с особой осторожностью. Этот метод может привести к серьезным осложнениям. Например, к синдрому высвобождения цитокинов. Также сообщается, что метод недостаточно изучен для более широкого применения.
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