Техника изготовления вакцин от коронавируса поможет лечить рак

Теперь технология изготовления вакцин от COVID-19 способна снизить показатели холестерина. Учёные используют РНК-методы для развития новых методов лечения некоторых наследственных болезней.РНК находится прямо в самом сердце новой уникальной технологии, о которой никто из нас никогда не слышал до появления вакцин от коронавируса. А теперь обе прививки от Pfizer и Moderna сделаны именно на основе РНК. Генная терапия РНК изменяет инструкции для клеток тела, чтобы они производили специфические белки, выполняющие полезный функционал. В случае с вакцинами, эти белки распознаются иммунной системой, и это помогает сражаться с вирусом.Ученые из Университетского колледжа Лондона используют терапию РНК для разработки новых методов лечения некоторых наследственных болезней и, что вполне возможно, гораздо более распространённых состояний вроде сердечно-сосудистых болезней и даже опухолей. Наши тела состоят из триллионов клеток, и каждой из них требуется генерировать белки для того, чтобы функционировать и воспроизводить себя. Контрольным центром клетки являются ядро, которое содержит РНК – инструкции к эксплуатации. В них вся информация о том, какие белки нужны клетке. РНК или рибонуклеиновая кислота играет очень важную роль и при создании этих белков. Она действует как передаточное звено между ядром и телом клетки. РНК содержит копию генетических инструкций клетки для каждого белка.При разработке вакцин от коронавируса РНК инструктирует клетки для генерирования белка, который будет привлекать внимание иммунной системы. При наследственных болезнях существует мутация в генетическом коде, поэтому от ядер к клетке поступает неправильное послание. В результате, клетки создают мутировавшие белки, которые нормально не работает, либо выпускают слишком большое их количество, а в каких-то случаях вообще не производят никакого белка. К примеру, при относительно распространённом генетическом расстройстве гиперхолестеринемии тело не удаляет из крови липопротеины низкой плотности или «плохой» холестерин. А терапия РНК воздействует на белок, отвечающий за производство «плохого» холестерина. Другой подход позволяет модифицировать РНК для выпуска тех самых нужных белков, помогающих сражаться не только с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и с раком