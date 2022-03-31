Аллергический ринит: как распознать и избавиться

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Весной многие люди начинают страдать от различных лор-заболеваний, а виной тому аллергия на цветения и сезонные инфекционные болезни. Обычно, сезон аллергий начинается уже в марте — пыльцу ольхи, которая еще не зацвела в наших краях, может приносить ветрами с южной стороны. Но самого пика реакция на цветения достигает, как правило, в конце апреля и в мае.Аллергический ринит - самое распространенное заболевание чувствительных к аллергенам людей в такой период. Оно проявляется такими симптомами как заложенность носа, прозрачные или белого оттенка выделения из носовых проходов, чихание и зуд в носу — все это обусловлено воспалением слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Помимо цветений, аллергию способны спровоцировать и другие факторы. Их очень много, вот самые распространенные из них: шерсть животных, клещи домашней пыли, бытовая химия, орехи и морепродукты.Человек, страдающий от аллергии, должен знать основные правила, которые ему необходимо соблюдать, чтобы уменьшить или свести на нет симптомы.Первое и самое важное — выявить, если еще не сделали этого, аллерген. Когда вы будете понимать, на что конкретно плохо реагирует ваш организм, вы сможете избежать контактов с аллергеном или хотя бы минимизировать их.Регулярно промывать нос солевыми растворами. Их можно купить в любой аптеке. Они способствуют поддержанию нормального состояния слизистой.Лечение с помощью антигистаминных препаратов обязательно при ярко-выраженной аллергии. Однако помимо них еще есть целые комплексы различных медикаментозных средств, которые необходимо обсуждать со своим лечащим врачом. Он сможет подсказать, какие препараты лучше подойдут именно вам.Аллергический ринит имеет неприятные последствия — если его игнорировать, существует риск заполучить такое заболевание как бронхиальная астма, поэтому не стоит пренебрегать походом к врачу.Аллергический ринит, как правило, входит в симптомокомплекс аллергии, и очень важно понимать, что это явление, которое проявляется в комплексе. Чтобы оценить, является ли недуг аллергическим ринитом или острым синуситом, надо всегда смотреть на другие симптомы. При аллергическом рините у человека, как правило, нет температуры, нет интоксикации, нет болей в области горла. Часто ринит, вызванный аллергией, сопровождается такими симптомами как аллергический конъюнктивит, аллергический кашель, аллергическая крапивница. Здесь мы понимаем, что ринит возникает под влиянием какого-либо фактора: это может быть цветение, может быть - аллергическая сенсибилизация.На сегодняшний день аллергию необходимо расценивать как мини-воспаление в организме человека. Это тоже воспалительная реакция. Механизм аллергий похож на механизм бактериальных и вирусных инфекций. Но а в анализах крови аллергия характеризуется повышением эозинофилов.Если мы знаем, что ежегодно у человека возникает аллергия на фоне цветения, можно начать прием антигистаминных препаратов за неделю до и в течение всего цветения. Назально для профилактики развития аллергических ринитов во время цветения мы можем использовать спреи с морской водой или с физраствором. Этими спреями можно промывать нос после возвращения с улицы. В лечении аллергического ринита “верхушку” занимают средства назального применения с ГКС. Ими орошают носовую полость, и они оказывают лечебный эффект. Очень хорошо выяснить в аллерголаборатории, на что именно возникает аллергическая реакция, потому что установить причину самому бывает очень и очень сложно. Самое важное в период аллергического ринита - не использовать сосудосуживающие препараты в большом количестве, потому что ничего хорошего, кроме зависимости от сосудосуживающих препаратов, человек не испытает.