Профессор Ильина: «Сезон аллергии уже начался, и в этом году он будет тяжелым»

Чтобы не страдать от приступов аллергии каждую весну, к сезону нужно готовиться с осени. Но об этом частенько забывают: за терапией приходят далеко не все.Сезонная аллергия в России официально стартовала. По воздуху полетела предательская пыльца растений. Пока аллергики в нескольких регионах страдают от пыления ольхи, но это только начало, скоро присоединится амброзия, береза и прочие опасные растения.От различных видов аллергии страдают 30-35 процентов населения в мире.Заместитель директора по клинической работе — главный врач Института иммунологии ФМБА России, профессор.- Конечно, это не фатально, но из-за такого широкого распространения — это серьезная проблема для пациентов и серьезная нагрузка на здравоохранение, — констатирует заместитель директора по клинической работе — главный врач Института иммунологии ФМБА России, профессор Наталья Ильина. — И сезонная аллергия среди все остальных аллергий — самая простая и банальная задача.Врачи знают, когда она появляется, на что проявляется, есть отработанные методы лечения и снятия симптомов. Иногда самый трудный период для аллергиков — это ожидание сезона аллергии. Они тут же вспоминают о том, как ее тяжело переносить.- Сезон проходит, симптомы заканчиваются и человек забывает о проблемах, и о том, что аллерголог говорил о необходимости прийти осенью и зимой, чтобы получить аллерген-специфическую иммуннотерапию (АСИТ), — говорит Наталья Ильина. — Количество людей, которые в ней нуждаются и тех, кто ее получает — несоизмеримо, а ведь терапия позволяет или полностью контролировать аллергическую реакцию, или значительно снизить ее.С каждым годом аллергиков становится все больше и больше. Конечно, речь идет не о росте в геометрической прогрессии, но за период с 1950-1960-х годов их стало больше в разы.- Связано это и с наследственностью, и меняющейся экологией, климатом, так как увеличивается вегетационный период растений, концентрация пыльцы, меняются пыльцевые зерна — они становятся более агрессивными, — объяснила профессор Ильина. — К обычным проявлениям может присоединиться пыльцевая бронхиальная астма.Некоторые из-за этого попадают в стационары и даже в палаты интенсивной терапии.Научный руководитель «Научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии», вице-президент Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России.- Аллергия не появляется, а проявляется из-за наследственной предрасположенности к необычным реакциям на обычное окружение, — рассказал Юрий Смолкин. — И дети в этой истории тревожат больше всего, нас волнует омоложение аллергии. Если раньше пыльцевую мы фиксировали у детей 3-5 лет, то сейчас поллиноз на березу мы можем поставить у годовалого малыша.По данным специалиста, к 2040 году от аллергического ринита будет страдать половина всех детей. И тут очень пригодится АСИТ.- Она не только сможет подготовить организм к сезону, но и остановить распространение проявлений на другие органы, например, бронхиальную астму, — говорит Юрий Смолкин. — Аллергия — это защитная реакция организма, которая превращается в болезнь.Аллерген-специфическая терапия влияет на иммунный ответ, чтобы реакции не было вообще, или она стала очень слабой.- Но даже в профессиональной среде нет понимания этого лечения, диагноз «аллергия» ставят все, кому не лень, — констатирует врач. — А между тем, если у ребенка 5-6 лет начать лечение, то можно остановить появление аллергической астмы.Аллергию можно перерасти, есть даже такое понятие «спонтанная деаллергизация». Но это скорее исключение, чем норма. Так происходит из-за стечения многих обстоятельств.- Очень часто это случается при смене географического региона проживания, но как только человек вернется обратно, все может возобновиться, а может и не возобновиться, — объяснил Юрий Смолкин. — Но, к сожалению, в 99 процентах случаев аллергия спонтанно не проходит. Скорее растет вероятность более тяжелых форм.Аллергологи называют это «спрединг»: чем старше ребенок становится, тем больше вероятность, что у него появятся новые виды аллергии, если ее не остановить.Конечно, для АСИТ есть показания и противопоказания. Перед проведением врач назначает обследование. В России нельзя проводить терапию детям до 5 лет, в Европе предельный возраст снижен.- Не рекомендуют лечение при онкологии, системных заболеваниях, иммунодефиците, — перечисляет Юрий Смолкин. — Но все они относительные, решение принимает лечащий врач.Детей эта терапия может избавить от потребности в медикаментозном лечении, например, кортикостероидами. Понижается потребность в гормонах, если астма уже есть.Самым аллергичной частью России считается юг, так как довольно много амброзии, довольно агрессивного сорняка. Растет он и в Приморском крае. На Северо-Западе и в центральной части правит береза. В меньшей степени люди от аллергии страдают в Якутии, северных регионах. Так что не стоит ехать к Черному морю, лучше отдыхать на Белом, шутят аллергологи.- Сезон аллергии уже начался, если будет стоять дождливая погода, то количество пыльцы будет ниже, а если сухая и ветренная — то возможен занос из других регионов, — предупреждает профессор Ильина. — Раньше мощные пыльцевые бури мы наблюдали раз в пять лет, сейчас огромная концентрация пыльцы накапливается из года в год. В этом году мы предполагаем, что сезон будет тяжелым.