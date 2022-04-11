Названы 8 продуктов, которые могут защищать от развития рака

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Необработанные продукты, прежде всего цельные овощи и фрукты, обладают свойством защищать организм от развития рака.Почаще включайте следующие продукты в свой список покупок. Имеющиеся данные говорят, что они могут защищать от рака или значительно замедлять рост опухолей.Грибы могут замедлить рак простаты. Грибы содержат уникальное вещество, подавляющее действие специфического мужского гормона, из-за которого растут опухоли. Считается, что белые грибы, шампиньоны содержат соединения, способные сдерживать развитие рака предстательной железы.Чили помогает бороться с раком легких. Рак легких считается ведущей причиной смерти от рака во всем мире, а также особенно коварен, поскольку часто бесконтрольно распространяется на другие органы, мозг, кости, печень. Исследователи допускают, что капсаицин, содержащийся в перце чили, помогает предотвращать заражение здоровых клеток организма раковыми клетками легких. Эксперименты, показавшие это, проводились на выращенных в лаборатории клетках человека и клетках рака легких.Полезные луковые: лук-порей, лук, чеснок. Это луково-чесночное семейство обладает некоторыми общими свойствами, которые могут улучшать защиту организма от рака. Есть данные, что любители луковых овощей, охотно употребляющие чеснок, лук, лук-порей или лук-шалот, оказываются менее склонными к развитию рака желудка. В свою очередь, чеснок рассматривается учеными как продукт, снижающий риск рака предстательной железы. Канадские исследователи также обнаружили, что флавоноид кверцетин, который в основном содержится в красном луке, способен уничтожать клетки рака толстой кишки и молочной железы.Кофе улучшает защиту от рака простаты. По данным American Cancer Society, мужчины-любители кофеина имеют на десять процентов меньший риск развития рака простаты. Кроме того, у пациентов с запущенным раком простаты ежедневное употребление кофе увеличивает их шансы на выживание.Корица борется с раковыми клетками. Медики дают совет: посыпать кофе щепоткой корицы. Масло коричного альдегида, содержащееся в приправе, показало в нескольких исследованиях в пробирках, что оно способно останавливать рост опухоли. Однако необходимы дополнительные научные исследования свойств корицы.Брокколи способствует профилактике рака кишечника. Брокколи содержит сульфорафан – соединение, которое может уничтожать опухолевые клетки, уменьшать размеры уже образовавшихся опухолей (это показали исследования в пробирке). Регулярное употребление брокколи, других крестоцветных овощей (даже один-два раза в неделю) позволяет снизить вероятность развития рака толстой кишки, молочной железы.Оливковое масло уменьшает подверженность колоректальному раку. Содержащееся в оливковом масле вещество олеокантал может оказывать выраженное токсическое действие на раковые клетки. В регионах, где такое масло употребляется традиционно часто, заболеваемость раком (особенно колоректальным раком) заметно ниже.Помидоры – защитники легких, нужны мужчинам. Употребление помидоров способствует регенерации легких бывших курильщиков, а также помогает уменьшить риски разных видов рака. Противораковый эффект продукта объясняется действием его компонента, антиоксиданта ликопина. По данным Университета Лома Линда, мужчины, которые употребляют помидоры пять раз в неделю, на треть реже болеют раком простаты, чем те, кто не любит и не ест продукт.