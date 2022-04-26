Daily Express: Растительные масла выделяют вызывающие рак токсины

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Важность пищевых привычек в профилактике онкологии доказывается все новыми исследованиями. Результат последних изучений пищевых масел показывает, что при нагреве выше определенной температуры, из них начинают выделяться вредные соединения, среди которых различные альдегиды.Хотя принято считать, что готовка на животных жирах более вредна, так как они способны существенно повышать уровень холестерина, растительные масла также оказались не самым полезным продуктом. Исследователи университета Де Монфорта, Великобритания, доказали при лабораторном тестировании, что в блюдах, приготовленных способом жарки на постном масле, превышение уровня некоторых соединений достигало 200 раз.Изучались масла подсолнечника, сои, кукурузы и пальмовое. Кокосовое и рапсовое масло показали по сравнению с ними лучший результат, количество вредных примесей в еде было существенно меньше. Самым безопасным по результатам исследований было признано оливковое масло.Не все представители современной медицины согласны с тем, что именно альдегиды вызывают рак. Некоторые даже считают, что употребление масел в пищу обязательно, так как это помогает усваиваться жирорастворимым витаминам.