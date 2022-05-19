Выжить с аллергией: 6 советов, которые облегчат «высокий» сезон

Раз аллергию не получается вылечить, попробуем сделать её менее неприятной!Весна и лето – прекрасное время, но только не для аллергиков. Найдется множество причин, которые заставят плакать и шмыгать носом – от пыли и солнечного света до цветов и трав. Если сезонная аллергия – это ваша история, возможно, вам помогут сделать «высокий сезон» менее неудобным эти несколько советов.Принимайте лекарства заранееУ каждого уважающего себя аллергика всегда под рукой запас привычных медикаментов. Но если вы хотите действительно сделать свою жизнь чуть легче, начните прием препаратов до наступления сезона. Для того, чтобы антигистаминные препараты (особенно стероиды) начали работать в полную силу, требуется от семи до десяти дней – лучше, если эти десять дней придутся на то время, пока концентрация аллергенов в воздухе не очень высока.Не увлекайтесь противоотёчными спреямиЛюбой насморк вызывает отек – и аллергический не исключение. Велик соблазн постоянно использовать спреи, которые помогают на какое-то время этот отек снять, но проблема в том, что после четырех-пяти дней непрерывного использования эффективность препарата существенно снижается, а вот зависимость от него, наоборот, возрастает. Пять дней – это максимальный срок, после которого организму обязательно стоит дать отдохнуть от препарата.Почаще промывайте носВ отличие от использования спреев, эта процедура не вызывает привыкания, а эффективность остается прежней. После возвращения с улицы (особенно если вы пробыли там достаточно долгое время и особенно если занимались какими-либо физическими работами на открытом воздухе) стоит промывать носовые пазухи морской водой. Главное – убедитесь, что в растворе нет йода, который может привести к раздражению носовых пазух.Еженедельно меняйте постельное бельеВ сезон аллергии стоит как можно чаще менять постельное белье, так как его теплая и влажная среда –то, что надо для пылевых клещей. Еще один совет: приобретите пыленепроницаемые чехлы для тех постельных принадлежностей, которые вы не можете чистить и стирать часто, например, для подушек, одеял и матраса.Купите осушитель воздухаЕсли в вашей квартире сыро, в ней охотно заведутся плесень и пылевые клещи – очень эффективные природные аллергены. Осушители, которые помогают уменьшить влажность воздуха, сделают квартиру более безопасной и здоровой....и кондиционерДержать окна и двери плотно закрытыми, чтобы не допустить в помещение весенний воздух, наполненный аллергенами – так себе идея. Если есть возможность, приобретите стационарный кондиционер или возьмите на прокат мобильный. Если вовремя менять или чистить фильтры, он отлично справится со своей задачей и будет пропускать в вашу квартиру исключительно свежий и безопасный воздух, максимально очищенный от аллергенов