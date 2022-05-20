Учёные попробуют разгадать причину внезапной смерти

Исследователи из Дубая привлекают 100 добровольцев, сердцебиение которых будет тщательно отслеживаться. Таким образом эксперты планирует узнать, как предотвратить синдром внезапной остановки сердца.Технологии искусственного интеллекта помогут учёным разобраться в причинах синдрома внезапной смерти от остановки сердца. В пилотном исследовании будут использоваться самые последние достижения в сфере мониторинга здоровья сердца у 100 добровольцев. Все они пройдут через обширное медицинское исследование и предоставят свои данные о сердцебиении. Это поможет в деле профилактики внезапной смерти среди групп высокого риска по сердечно-сосудистым заболеваниям.По данным Всемирной организации здравоохранения, болезни сердца и сосудов являются основной причиной смерти во всём мире, они ежегодно уносят почти 20 млн жизней. В Объединённых Арабских Эмиратах на долю сердечно-сосудистых заболеваний приходится 30% смертельных случаев. Синдром внезапной остановки сердца всё ещё сохраняет свои пугающую таинственность для человечества, поскольку до сих пор не установлено, какие конкретно причины к нему приводят.Благодаря удалённому мониторингу и последним достижениям в технологиях теперь врачи могут наблюдать за пациентами, не находясь рядом с ними. Учёные надеются, что экспериментальные исследования даст новые представления о предотвращении инфарктов и других проблем с сердцем, а это поспособствует спасению жизней миллионов людей.