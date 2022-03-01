Эндокринолог рассказала, как сбросить вес за месяц без вреда для здоровья
По словам эксперта, идеальной потерей веса считается потеря не более килограмма в неделю или 3-4 килограмм в месяц. Основополагающим фактором в борьбе с лишним весом является соблюдение режима труда и отдыха.
Так, необходимо спать не менее 7 часов в сутки, а ложиться спать нужно не позднее 23 часов, чтобы организм успевал восстановиться.
В течение дня необходимо потреблять достаточное количество воды
Также нужно исключить из рациона «быстрые» углеводы: сахар, сдобную выпечку. Это поможет избавить организм от «пустых» калорий.
"Добавив белковую составляющую в каждый прием пищи мы надолго сохраним чувство сытости. А обогащение рациона зелёными овощами, богатыми клетчаткой, будет способствовать правильной работе кишечника",
— отметила Антонова в комментарии Общественной Службе Новостей.
Кроме того, важна физическая активность — не менее 10 тысяч шагов в день.
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