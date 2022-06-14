Что такое аллергия и что с ней делать

Аллергия — это неадекватная реакция организма на безопасное для большинства людей вещество. Из?за мутаций некоторые гены аллергиков заставляют иммунную систему постоянно быть в режиме повышенной готовности. Обычно она вырабатывает антитела, чтобы защитить тело от чужаков, но при аллергии ошибочно реагирует на что?то невинное вроде пыльцы растений или перхоти домашних животных.Возможно, поэтому заболевание чаще возникает у тех, чьи родственники тоже чувствительны к каким?то веществам, и у тех, у кого есть экзема, астма и другие заболевания.Число людей с аллергией увеличивается с каждым годом. Причины этого непонятны, но одна из основных теорий заключается в том, что это «расплата за цивилизацию». Люди живут в более чистой среде, чем прошлые поколения. Иммунная система меньше встречается с микробами, поэтому реагирует на безопасные вещества.Может ли аллергия угрожать жизниУ разных людей проявления отличаются по силе: от очень лёгких реакций до угрожающих жизни. Тяжёлые формы встречаются редко, тем не менее с 1999 по 2009 в США 2229 человек умерли от анафилаксии — крайнего проявления аллергии.На что может возникать аллергияВещества, которые вызывают реакцию, называются аллергенами. Для каждого человека это будут какие?то свои провокаторы, но в общем у людей можно выделить несколько часто встречающихся групп.Воздушные аллергеныЭта большая группа включает всё, что передаётся с воздухом.пыльца, например берёзы или сирени;перхоть животных;плесень;пылевые клещи.Пища90% реакций вызывают:яйца;рыба;молоко;арахис;морепродукты;соя;орехи, в частности пекан, миндаль и грецкие;пшеница.Но в остальных 10% случаев аллергия может возникнуть на любые продукты: мёд, помидоры и другие.ЛекарстваХотя любое лекарство может вызвать аллергию, чаще всего она возникает на:антибиотики, например пенициллин;нестероидные противовоспалительные препараты, например ибупрофен, парацетамол, напроксен;химиотерапевтические средства;лекарства от аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит.Укусы насекомыхОбычно реакция бывает на укусы жалящих насекомых: пчёл, ос, шершней, шмелей и некоторых видов муравьёв.Каковы симптомы аллергииПризнаки возникают в течение нескольких минут после встречи с аллергеном. Обычно это:насморк или заложенный нос;чихание;покраснение глаз и слезотечение;кашель;зудящая сыпь;ухудшение течения астмы или экземы, если они были до этого.Лёгкие симптомы обычно можно снять самостоятельно, но есть проявления, которые требуют срочной медицинской помощи — они говорят о развитии опасной для жизни анафилаксии:проблемы с дыханием или глотанием;боль в животе;рвота;диарея;судороги;крапивница;ангионевротический отёк: быстро нарастающий отёк кожи, слизистых и подкожной жировой клетчатки;спутанность сознания;бледность и липкости кожи;головокружение и потеря сознания.Как диагностировать аллергиюПри подозрении на аллергию не нужно ждать, пока симптомы пройдут самостоятельно, — как можно скорее обращайтесь к аллергологу?иммунологу. Для определения конкретных аллергенов врач назначит специальное исследование: кожный тест или анализ крови на иммуноглобулины класса E (IgE).Кожный тест проводят вне обострения. Для этого врач царапает кожу на спине или предплечье в нескольких местах, на каждое наносит разные аллергены и подписывает их. Через 15 минут он оценивает реакцию. Если какое?то место покраснело и припухло, то это считается положительной реакцией. По этому же принципу можно проверить контактную аллергию: тогда пластыри с веществом приклеивают на время к коже.Анализ крови на иммуноглобулины E можно провести во время обострения, но он чаще кожного теста показывает ложноположительный результат.Также врач может порекомендовать вести пищевой дневник не менее 4 недель и записывать туда все продукты, косметические средства и другие вещества, с которыми вы сталкивались, и реакцию на них.Как лечить обострение аллергииОдин из самых важных принципов — исключить контакт с аллергеном. Но эта мера обычно не помогает сразу справиться с симптомами. Чтобы облегчить состояние, врач назначает антигистаминные препараты на основе, например, хлоропирамина, клемастина или цетиризина. Также они могут входить в глазные капли.От аллергического насморка врачи прописывают местные кортикостероиды в спрее. Например, на основе мометазона. Кроме того, советуют промывать нос солевым раствором при заложенности, чтобы смыть часть воздушных аллергенов.За границей продаются специальные ручки с адреналином и эпинефрином, которые должен носить с собой человек, склонный к анафилаксии. Но в России они пока не зарегистрированы. Зато в медицинских кабинетах организаций, школ, детских садов, а также в салонах красоты, стоматологических клиниках и других учреждениях, должна быть противошоковая аптечка. Поэтому вы можете позвать их сотрудников на помощь. Но потом всё равно обратитесь к врачу.Можно ли вылечить аллергиюНет, аллергия остаётся с человеком на всю жизнь. Но интенсивность проявлений может меняться в разное время. Симптомы можно контролировать с помощью профилактики и лекарств. Иногда нужно провести специфическую иммунную терапию — сделать «укол от аллергии». Это значит, что врач какое?то время регулярно будет вкалывать экстракты очищенных аллергенов. Обратитесь к аллергологу?иммунологу, чтобы узнать, подходит ли вам это.Также, чтобы уменьшить вероятность обострений, можно соблюдать ещё несколько правил:Ограничьте использование продуктов и косметики, которые вызывают у вас обострения.Уменьшите воздействие воздушных провокаторов, таких как пылевые клещи и перхоть домашних животных: чаще стирайте постельное бельё и мягкие игрушки в горячей воде, поддерживайте низкую влажность, замените ковры на твёрдые напольные покрытия, регулярно используйте пылесос с фильтром тонкой очистки (HEPA).При реакции на плесень нужно с помощью осушителей или вентиляторов уменьшить влажность в квартире, особенно в ванной и кухне, а также следить за протечками труб.