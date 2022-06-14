Что такое аллергия и что с ней делать
Возможно, поэтому заболевание чаще возникает у тех, чьи родственники тоже чувствительны к каким?то веществам, и у тех, у кого есть экзема, астма и другие заболевания.
Число людей с аллергией увеличивается с каждым годом. Причины этого непонятны, но одна из основных теорий заключается в том, что это «расплата за цивилизацию». Люди живут в более чистой среде, чем прошлые поколения. Иммунная система меньше встречается с микробами, поэтому реагирует на безопасные вещества.
Может ли аллергия угрожать жизни
У разных людей проявления отличаются по силе: от очень лёгких реакций до угрожающих жизни. Тяжёлые формы встречаются редко, тем не менее с 1999 по 2009 в США 2229 человек умерли от анафилаксии — крайнего проявления аллергии.
На что может возникать аллергия
Вещества, которые вызывают реакцию, называются аллергенами. Для каждого человека это будут какие?то свои провокаторы, но в общем у людей можно выделить несколько часто встречающихся групп.
Воздушные аллергены
Эта большая группа включает всё, что передаётся с воздухом.
пыльца, например берёзы или сирени;
перхоть животных;
плесень;
пылевые клещи.
Пища
90% реакций вызывают:
яйца;
рыба;
молоко;
арахис;
морепродукты;
соя;
орехи, в частности пекан, миндаль и грецкие;
пшеница.
Но в остальных 10% случаев аллергия может возникнуть на любые продукты: мёд, помидоры и другие.
Лекарства
Хотя любое лекарство может вызвать аллергию, чаще всего она возникает на:
антибиотики, например пенициллин;
нестероидные противовоспалительные препараты, например ибупрофен, парацетамол, напроксен;
химиотерапевтические средства;
лекарства от аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит.
Укусы насекомых
Обычно реакция бывает на укусы жалящих насекомых: пчёл, ос, шершней, шмелей и некоторых видов муравьёв.
Каковы симптомы аллергии
Признаки возникают в течение нескольких минут после встречи с аллергеном. Обычно это:
насморк или заложенный нос;
чихание;
покраснение глаз и слезотечение;
кашель;
зудящая сыпь;
ухудшение течения астмы или экземы, если они были до этого.
Лёгкие симптомы обычно можно снять самостоятельно, но есть проявления, которые требуют срочной медицинской помощи — они говорят о развитии опасной для жизни анафилаксии:
проблемы с дыханием или глотанием;
боль в животе;
рвота;
диарея;
судороги;
крапивница;
ангионевротический отёк: быстро нарастающий отёк кожи, слизистых и подкожной жировой клетчатки;
спутанность сознания;
бледность и липкости кожи;
головокружение и потеря сознания.
Как диагностировать аллергию
При подозрении на аллергию не нужно ждать, пока симптомы пройдут самостоятельно, — как можно скорее обращайтесь к аллергологу?иммунологу. Для определения конкретных аллергенов врач назначит специальное исследование: кожный тест или анализ крови на иммуноглобулины класса E (IgE).
Кожный тест проводят вне обострения. Для этого врач царапает кожу на спине или предплечье в нескольких местах, на каждое наносит разные аллергены и подписывает их. Через 15 минут он оценивает реакцию. Если какое?то место покраснело и припухло, то это считается положительной реакцией. По этому же принципу можно проверить контактную аллергию: тогда пластыри с веществом приклеивают на время к коже.
Анализ крови на иммуноглобулины E можно провести во время обострения, но он чаще кожного теста показывает ложноположительный результат.
Также врач может порекомендовать вести пищевой дневник не менее 4 недель и записывать туда все продукты, косметические средства и другие вещества, с которыми вы сталкивались, и реакцию на них.
Как лечить обострение аллергии
Один из самых важных принципов — исключить контакт с аллергеном. Но эта мера обычно не помогает сразу справиться с симптомами. Чтобы облегчить состояние, врач назначает антигистаминные препараты на основе, например, хлоропирамина, клемастина или цетиризина. Также они могут входить в глазные капли.
От аллергического насморка врачи прописывают местные кортикостероиды в спрее. Например, на основе мометазона. Кроме того, советуют промывать нос солевым раствором при заложенности, чтобы смыть часть воздушных аллергенов.
За границей продаются специальные ручки с адреналином и эпинефрином, которые должен носить с собой человек, склонный к анафилаксии. Но в России они пока не зарегистрированы. Зато в медицинских кабинетах организаций, школ, детских садов, а также в салонах красоты, стоматологических клиниках и других учреждениях, должна быть противошоковая аптечка. Поэтому вы можете позвать их сотрудников на помощь. Но потом всё равно обратитесь к врачу.
Можно ли вылечить аллергию
Нет, аллергия остаётся с человеком на всю жизнь. Но интенсивность проявлений может меняться в разное время. Симптомы можно контролировать с помощью профилактики и лекарств. Иногда нужно провести специфическую иммунную терапию — сделать «укол от аллергии». Это значит, что врач какое?то время регулярно будет вкалывать экстракты очищенных аллергенов. Обратитесь к аллергологу?иммунологу, чтобы узнать, подходит ли вам это.
Также, чтобы уменьшить вероятность обострений, можно соблюдать ещё несколько правил:
Ограничьте использование продуктов и косметики, которые вызывают у вас обострения.
Уменьшите воздействие воздушных провокаторов, таких как пылевые клещи и перхоть домашних животных: чаще стирайте постельное бельё и мягкие игрушки в горячей воде, поддерживайте низкую влажность, замените ковры на твёрдые напольные покрытия, регулярно используйте пылесос с фильтром тонкой очистки (HEPA).
При реакции на плесень нужно с помощью осушителей или вентиляторов уменьшить влажность в квартире, особенно в ванной и кухне, а также следить за протечками труб.
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