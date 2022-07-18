Названы простые привычки, делающие жизнь более долгой и здоровой

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Существует множество простых привычек, способных сделать жизнь более здоровой и долгой. Если вы приучите себя вставать пораньше, побольше ходить пешком, питаться разнообразно и не злоупотреблять вредной едой, то ваша жизнь изменится в лучшую сторону.Многочисленные исследования показывают, что т.н. "жаворонки" в меньшей степени подвержены депрессивным расстройствам, а также в целом демонстрируют более высокие работоспособность и энергичность. Вставая раньше, вы получите дополнительное время, которое сможете потратить на себя.Если готовить самостоятельно, то можно более тщательно контролировать свой рацион на предмет вредных продуктов. Приучите себя питаться разнообразно — основой вашей диеты должны быть цельнозерновые продукты, фрукты, овощи, бобовые, рыба и птица*. Здоровое питание может более чем существенно отражаться на вашем самочувствии, поэтому очень важно подобрать оптимальную диету.Ученые из Университета Южной Каролины выяснили, что если отказаться от сладких напитков*, то можно заметно снизить вероятность развития целого ряда серьезных заболеваний — в частности, сахарного диабета и ожирения. Отказ от сладкой газировки — важный шаг на пути к здоровью и долголетию.Привычка преодолевать значительные расстояния пешком — еще один фактор долголетия. Ученые из Университета Лестера говорят, что у тех людей, которые много ходят пешком, в меньшей степени сокращаются теломеры — защитные части на концах хромосом, длина которых коррелирует с продолжительностью жизни.* Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и не служит рекомендацией для лечения заболеваний