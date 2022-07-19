Пять простых привычек, которые делают жизнь более здоровой и долгой

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Некоторые привычки являются простым и доступным для многих людей способом обрести хорошее здоровье и продлить жизнь – рассмотрим хотя бы пять из них.Рано просыпаться. Ряд исследований показывает, что люди-«жаворонки» лучше защищены от развития депрессии и других проблем с психикой. Также с ранним подъемом прочно ассоциируется более высокая энергичность и продуктивность. Еще один важный нюанс: у рано просыпающихся людей больше времени на себя.Питаться разнообразно. Крупы и цельнозерновой хлеб, овощи и фрукты, грибы, бобовые, яйца, рыба, птица, мясо кисломолочные продукты – разнообразное питание здоровыми продуктами как ничто улучшает состояние кишечного микробиома, способствуя росту полезных бактерий в пищеварительном тракте. Именно от состояния кишечника зависит крепость иммунитета и защищенность от инфекций, сокращающих жизнь.Готовить самостоятельно. Ученые констатируют, что привычка готовить самостоятельно снижает количество потребляемой готовой, промышленно переработанной пищи, перенасыщенной вредными жирами, сахаром и солью, а также содержащей искусственные компоненты. Эти вещества – усилители вкуса, стабилизаторы, красители и т. д. – пагубно действуют на кишечную микрофлору.Отказаться от сладких напитков. Недавнее исследование Университета Южной Каролины завершилось вердиктом ученых о том, что питье сладких напитков не только способствуют ожирению и диабету, но и значительно увеличивают риск рака печени – для этого достаточно одного стакана в день. Если вы привыкнете обходиться без такого питья, это не только сэкономит вам деньги, но и сделает жизнь более здоровой и долгой.Чаще ходить пешком. Привычка ходить пешком может продлить человеческую жизнь на 15 лет – об этом информировал научный журнал Communication Biology, публиковавший соответствующие выводы ученых из Университета Лестера. Исследователи пришли к заключению, что у тех, кто регулярно ходит пешком в достаточно быстром темпе, медленнее сокращаются теломеры – защитные структуры на концах хромосом, длина которых прямо соотносится с продолжительностью жизни.