Тыква помогает укрепить память и развить интеллект

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Тыква и ее семечки насыщены питательными веществами, поэтому относятся к полезной для организма еде. Тыква помогает улучшить работу мозга, а также защищает от развития некоторых заболеваний.В тыкве есть полезная для мозга фолиевая кислота, поэтому регулярное употребление этого продукта способствует укреплению памяти, а также в целом улучшает работу мыслительного органа. Употребление тыквы может снижать вероятность развития таких недугов, как депрессивные расстройства*.Существующие исследования показывают, что тыква оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему и помогает избавиться от головокружения*. В состав тыквы входит бета-каротин — антиоксидант, полезный для головного мозга. В тыквенных семечках тоже присутствуют вещества, благоприятно воздействующие на мозг.Кроме бета-каротина, в тыкве можно обнаружить зеаксантин и лютеин — вещества, которые накапливаются в сетчатке глаза и защищают органы зрения от окислительного стресса. Плюс, в тыкве много витамина А, который полезен для зубов и костей, а также необходим для здоровья кожи. В тыкве и ее семенах есть магний, фосфор, калий и другие важные микроэлементы.* Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и не служит рекомендацией для лечения заболеваний