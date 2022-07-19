Тыква помогает укрепить память и развить интеллект
В тыкве есть полезная для мозга фолиевая кислота, поэтому регулярное употребление этого продукта способствует укреплению памяти, а также в целом улучшает работу мыслительного органа. Употребление тыквы может снижать вероятность развития таких недугов, как депрессивные расстройства*.
Существующие исследования показывают, что тыква оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему и помогает избавиться от головокружения*. В состав тыквы входит бета-каротин — антиоксидант, полезный для головного мозга. В тыквенных семечках тоже присутствуют вещества, благоприятно воздействующие на мозг.
Кроме бета-каротина, в тыкве можно обнаружить зеаксантин и лютеин — вещества, которые накапливаются в сетчатке глаза и защищают органы зрения от окислительного стресса. Плюс, в тыкве много витамина А, который полезен для зубов и костей, а также необходим для здоровья кожи. В тыкве и ее семенах есть магний, фосфор, калий и другие важные микроэлементы.
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