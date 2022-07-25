ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА И ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА С – ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Миллионы людей имеют недостаточную функцию щитовидной железы. И многим из них фармацевтические препараты не оказывают...Миллионы людей имеют недостаточную функцию щитовидной железы (ЩЖ). И многим из них фармацевтические препараты не оказывают должного действия.Еще больше людей имеют субклинические формы недостаточности ЩЖ.Какова роль дефицита витамина С при заболевании щитовидной железыЕсли не лечить недостаточность ЩЖ, то это может привести к другим хроническим заболеваниям.А связано это с тем, что ЩЖ продуцирует гормон, который регулирует обмен веществ в организме, влияет на важнейшие функции в организме.ЩЖ является «дирижером» эндокринной системы.Когда она функционирует нормально, то все процессы в организме идут с определенной оптимальной скоростью.Если ЩЖ вырабатывает недостаточно гормонов, то метаболизм замедляется в организме, страдать начинают все органы: мозг, сердце, печень и все остальные.Если ЩЖ вырабатывает больше, чем надо гормонов, то метаболизм ускоряется, и также страдает весь организм.Недостаточность функции ЩЖ может возникнуть по разным причинам. Раньше считалось, что это связано с дефицитом йода.Да, дефицит йода может нарушить функции щитовидной железы. Более того, анализ может подсказать, что именно йода не хватает организму.Вы можете добавлять сколько угодно йод в организм, но от такой терапии может не быть толку.Почему? Если у человека есть недостаток витамина С, то йод не усваивается.Для здоровой функции ЩЖ нужен витамин СМногочисленные исследования подтвердили наличие избытка окислительного стресса и ухудшение системы антиоксидантной защиты при заболеваниях щитовидной железы.В одном большом экспериментальном исследовании было обнаружено, что все субъекты с доброкачественными или злокачественными заболеваниями щитовидной железы имели низкие уровни антиоксидантов, в частности, селена, цинка и витамина С.Низкие уровни селена и цинка не были найдены у всех больных ЩЖ в других исследованиях, а вот дефицит витамина С наблюдали все исследователи при нарушении функции ЩЖ.Ученые считают, что дефицит витамина С может быть у больных ЩЖ в результате усталости надпочечников.Стресс и надпочечникиФизический, психический и эмоциональный стресс влияет на надпочечники.Надпочечники содержат высокую концентрацию витамина С в организме.В самом деле, витамин играет решающую роль, как в коре надпочечников, так и в мозговом веществе надпочечников, которые отвечают за то, как реагировать на стресс.Чрезмерный стресс, наряду с недостаточным потреблением организмом витамина, может создать его дефицит, что приводит к стрессу надпочечниковМногочисленные исследования показывают, хронический стресс надпочечников нарушает гипоталамо-гипофизарно-надпочечникую (HPA) ось.Потому что сигнал гормона щитовидной железы направлен в гипоталамус и гипофиз, а все, что нарушает НРА ось, может повлиять на функцию щитовидной железы.Исследования доказывают, что дефицит витамина С имеется у всех людей с недостаточностью щитовидной железы, но, возможно, усталость надпочечников может быть причиной.Поэтому, очень важно, чтобы включать продукты и / или добавки, содержащие витамин С, особенно при наличии постоянного стресса.Витамин С может быть лекарством при недостаточности ЩЖ у некоторых людейМногие люди, которым был поставлен диагноз гипотиреоз, часто принимают фармацевтические лекарства.Тем не менее, многие пациенты по-прежнему демонстрируют симптомы, которые указывают, что лекарства не улучшают их симптомы.В то же время, есть исследования, которые показывают, что антиоксидантная терапия с помощью витамина С, может обратить вспять заболевание, помочь даже тем, у кого не было улучшения от приема лекарств.В «Журнале клинической эндокринологии и обмена веществ» были опубликованы результаты одного исследования.В этом исследовании изучали влияние витамина С на всасывание синтетического гормона Т4 у 31 больных, которые имели либо аутоиммунный тиреоидит, или идеопатический гипотиреоз.До исследования все пациенты (принимали Т4) имели не нормальные анализы на гормоны ЩЖ.Сывороточные концентрации Т3, Т4, ТТГ были измерены у них до терапии витамином С и в различные интервалы времени после этой терапии.Концентрации в крови всех трех гормонов были улучшены у тех, кто принимал витамин С:TTГ снизился у всех больных, нормализовался почти у 55% из них.Т4 повысился у 30 из 31 пациентов.Т3 повысился у всех обследованныхЭти данные имеют важное значение в роли витамина С и функции щитовидной железы.Как повысить функции ЩЖ витамином СКогда функция щитовидной железы снижена, то мы принимаем лекарства.Зачем? Чтобы защитить наше тело от действия разрушительных химических веществ.Теперь мы знаем, что лекарства (синтетический гормон Т4) помогают не всем больным.Доказано, что таким людям может помочь витамин С (хотя тоже не всем), чтобы предотвратить неблагоприятные последствия для здоровья путем оптимизации функции ЩЖ.Если вам не помогает фармацевтический препарат синтетического гормона (левотироксин или эутирокс), вы можете рассмотреть вопрос о принятии добавки витамина С.Обсудите этот вопрос со своим врачом.Один из ведущих экспертов по лечению заболеваний щитовидной железы, д-р Джон С. Лоу, рекомендовал терапию высокими дозами витамина С (до терпимости кишечника) в течение четырех недель.Добавки следует принимать в разделенных дозах в течение дня.То есть дозу, рассчитанную на день, вы принимаете в 3 приема.Большие количества, принятые сразу, менее всасывается в кровь.Таким образом, вы можете рассмотреть от 250 до 2000 мг за один раз.Скорость абсорбции составляет от 80 до 50 процентов, соответственно.Требование доктора Лоу для витамина С составляет от 8500 до 20000 мг в день в течение напряженных времен и 2300 до 10000 мг в день для оптимального здоровья.Учитывая то, что дефицит витамина С имеется у всех больных с недостаточностью ЩЖ, рекомендую ежедневно 3 раза в день принимать продукты, содержащие витамин С.На исходе лета и наступления первого месяца осени можно легко и не дорого купить такие продукты.Не спешите покупать витамин С, прочитайте, что написано на этикеткеАскорбиновая кислота? Аскорбиновая кислота – это НЕ ВИТАМИН С, это лишь один его компонент. И он не окажет нужного действия на функцию ЩЖ.Ешьте больше свежих овощей и будьте здоровы!