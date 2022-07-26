Стоматит у детей и взрослых: как его распознать и вылечить

Каждый пятый житель нашей страны хотя бы раз в жизни сталкивался с появлением во рту болезненных язвочек — единичных или множественных. Их называют общим термином «стоматит», хотя причины у него различные.В некоторых ситуациях проявления стоматита крайне неприятные, раздражающие, но с ними вполне можно справиться дома, подручными средствами и изменениями подходов к гигиене. Однако в части случаев появление стоматита — это признак серьезной проблемы, порой угрожающей здоровью.Тогда требуется консультация врача, а иногда — госпитализация с лечением строго под постоянным наблюдением врачей. «Доктор Питер» задал вопросы о том, какие из стоматитов наиболее опасны врачу-стоматологу Юлии Лапушкиной.врач-стоматолог, консультант по здоровому питаниюПочему возникает стоматитСложно назвать одну единственную причину хотя бы потому, что это не одно заболевание, а целая группа. Стоматит в переводе с греческого означает «воспаление рта», от «stoma» — рот. Причины у стоматитов различные, но в общем проявления достаточно похожи — на слизистых образуются эрозии или афты (язвочки). Они зачастую болезненные, могут быть единичные или множественные.Среди ключевых причин стоит выделить:Вирусные инфекции, преимущественно — герпетические.Аллергические реакции.Влияние патогенных бактерий.Механические, физические, химические травмы, раздражение.Каждый вид стоматита потребует разных подходов к лечению. Зачастую легкие формы болезни вполне можно лечить дома, но есть отдельные варианты, при которых потребуется стационарная помощь и постоянное наблюдение врачей на всем протяжении лечения.«Взрослые» стоматитыВо взрослом возрасте стоматологи чаще всего встречают следующие формы стоматитов:Хронический рецидивирующий афтозный стоматит. Чаще всего он возникает в период от 20 до 30 лет, затем частота его возникновения постепенно снижается.Хронический герпетический стоматит, связанный с активацией одноименного вируса.Грибковый (кандидозный) стоматит более типичен для детей, но возможен у лиц пожилого возраста, особенно на фоне сахарного диабета, менопаузы и др.Гораздо реже у взрослых возникают так называемые «протезные» стоматиты.И самый редкий — это язвенно-некротический стоматит Венсана.Каждая форма неприятна, но при протекании в легкой форме или средней тяжести эти стоматиты можно лечить дома, применяя все препараты, которые предварительно порекомендует врач, определив точную форму болезни. Если же речь идет о герпетическом стоматите тяжелой степени или о язвенно-некротическом, серьезные поражения в полости рта требуют стационарного лечения под неусыпным контролем врачей.Как распознать афтозный стоматитСреди типичных проявлений афтозного стоматита можно выделить образование одной язвочки размером до 1 см, реже их бывает две или три. Наиболее типичные места образования дефектов — внутренняя сторона губ, щеки. Реже афты появляются в области мягкого неба, на поверхности языка либо миндалинах.Сами язвочки имеют характерный внешний вид — они округлые, вокруг дефекта виден ярко-красный воспалительный ободок. Поверхность самой язвы покрыта налетом, который имеет серо-желтый цвет. Язвочка реагирует болью на прикосновения, болезненность усиливается при приеме жидкости и пищи. Если форма легкая, дефекты сохраняются во рту до 10 дней, и заживление зависит от размеров изначального дефекта.Если это герпес?Длительность поражений на слизистых не превышает 10-14 дней. Среди основных проявлений можно выделить сгруппированные пузырьки, образующие потом при их вскрытии язвенный дефект. Но до того, как появится язвочка, в области поражения формируется ощущение жжения, ткань зудит. Примерно через сутки в этой зоне появляются первые пузырьки, болезненные и неприятные.У детей при герпетических стоматитах нередко страдает общее состояние. Для взрослых это нетипично, у них редко повышается температура и возникает серьезное недомогание — только в тяжелых случаях, когда нужна госпитализация. Чаще всего при появлении язвочек на слизистых возникает реакция лимфоузлов — они увеличиваются и могут становиться болезненными, возможна краснота миндалин.Можно ли полечить дома?Если язвочки единичные и не сильно мешают привычной жизни, не нарушают общее состояние — можно бороться со стоматитом самостоятельно. Но в случае, когда рецидивы (повторные высыпания) становятся частыми — идите к врачу.Нужно определить причину постоянных стоматитов.Чтобы дефекты быстрее заживали, нужна обработка слизистой полости рта антисептиками, можно использовать отвар ромашки, разведенную настойку календулы. Или воспользоваться раствором Мирамистина или Гексорала для полосканий, наносить на поверхность афт противовоспалительные гели — они обычно еще и с обезболивающими компонентами.При герпетическом стоматите, особенно с частыми обострениями, рекомендуют применять внутрь противовирусные препараты. Они помогут подавить активность вируса и снизить тяжесть болезни, иногда — даже предотвратить образование язвы, если начать лечение рано.Ну и, конечно, главное — строго следовать всем рекомендациям индивидуальной гигиены полости рта и после выздоровления сменить зубную щетку независимо от того, как долго ее используют.