Стоматолог назвала гигиеническую ошибку, из-за которой скачет сахар в крови

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Регулярно чистить зубы нужно не только для того, чтобы сохранить их белыми и здоровыми. Эта гигиеническая привычка убережет вас от смертельной опасности.С самого детства мы слышим, как важно чистить зубы по утрам и вечерам — тогда, мол, даже к стоматологу ходить не придется. И вроде бы все мы знаем, как дорого может обойтись отсутствие гигиенического ухода за полостью рта. Ведь лечение зубов — дело затратное и болезненное.Однако порой может казаться, что разок не почистить зубы перед сном можно — все равно же спать ложишься, некого смущать несвежим дыханием! Но на самом деле последствия будут, причем не только для улыбки.Начнем с очевидного: привычка не чистить зубы на ночь действительно делает их хуже. Да и запах изо рта может стать хуже в долгосрочной перспективе — то есть потом от него избавиться будет уже куда сложней.Как отмечает стоматолог Раши Гупта, днем слюна защищает эмаль от воздействия кислот. Однако по ночам слюны вырабатывается меньше, и зубы более уязвимы. Поэтому если вы не будете чистить зубы на ночь, бактерии во рту приведут к кариесу, болезням десен и неприятному запаху, пишет издание ETNT.Кариес тоже далеко не так безобиден, как может показаться на первый взгляд. Вот несколько болезней, которые появляются из-за нелеченого кариеса:Импотенция;Инсульт;Деменция;Мигрень;Бессонница.А о том, как больные зубы могут убить вас, читай ЗДЕСЬ.И на этом негативные последствия пренебрежения гигиеной не заканчиваются. Бактерии в полости рта могут не только навредить деснам, но и попасть в кровоток и сердце, поражая клапаны. Вот так поленился чистить зубы — и лечи потом сердце. Между тем, напомним, что именно болезни сердечно-сосудистой системы чаще всего становятся причиной смерти.Наконец, если вы постоянно забываете почистить зубы на ночь, из-за все тех же бактерий у вас будет подскакивать уровень сахара в крови. Особенно это опасно для тех, у кого и так диагностировали диабет.