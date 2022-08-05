Что лучше всего пить в жару: 5 правильных напитков по мнению врачей

Если вовремя не пополнить в организме запас воды, наступит обезвоживание, которое может привести к снижению работоспособности и головным болям, приступам головокружениям и обострениям хронические заболевания, в первую очередь сердца и вышеназванных почек. Если мы сильно вспотели во время тренировки или просто от жары, но не пополнили запас жидкости и минералов, мочи будет мало и она будет насыщенного желтого цвета. Это явный признак обезвоживания, поэтому нужно пить больше жидкости. Но, как утверждают врачи пить надо с умом!Что НЕ рекомендовано для восстановления водного баланса в жаруалкогольные напитки (алкоголь сам по себе способствует потере жидкости);энергетические напитки (повышенное содержание кофеина в комбо с жарой может навредить сердцу, а еще слишком много сахара);сладкие газированные напитки - они точно не должны быть основным источником жидкости в жару.Как насчет спортивных напитков в жаруСбалансированные электролитные растворы быстро и эффективно восстанавливают водно-солевой баланс. Но обычно у них есть смысл во время интенсивных тренировок, когда мы много потеем и не можем перекусить. Да-да! В жару мы должны как вовремя пить, так и есть, потому что именно еда является основным источником необходимых минералов и солей. Причем предпочтение следует отдавать легкой прохладной пище.Стоит ли пить в жару кофе и чайКоличество кофеина в них безопасно для сердца в жару и недостаточно для обезвоживания, поэтому в умеренных количествах (до 400 мг кофеина в сутки) можно.Лучше употреблять чай слабо заваренным, без сахара и желательно с лимоном. Интересно, что горячий чай способен принести в жару большее облегчение. Но решиться в жару на горяченькое - это своего рода подвиг. А еще говорят, что горячий зеленый чай защищает кожу от ультрафиолетовых лучей.Но все же лучший напиток для восстановления количества жидкости, как бы примитивно это не звучало, является обыкновенная вода, желательно бутилированная и прохладная. И нет, холодная вода не вызывает ангины, однако остерегайтесь желудочных спазмов.Что рекомендовано для восстановления водного баланса в жарувода;зеленый и черный чай;натуральные соки и морсы с небольшим содержанием сахара и наполовину разбавленные водой;сок сельдерея - максимум 0,5 стакана в день натощак;натуральный квас;кефир и йогурт - содержащие в них органические кислоты, превосходно утоляют жажду.Как проверить, достаточно ли мы пьем жидкостиОбычно наш организм теряет за сутки 2-2,5 литра влаги, а в жаркую погоду этот объем может вырасти до 4-х литров.Самый легкий способ проверить уровень гидратации – это с помощью цвета мочи. Если она насыщенного желтого цвета – вы пьете маловато. Лучше пить чаще и меньше, чем больше и реже, поэтому советую всегда иметь с собой бутылочку.