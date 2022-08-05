Что лучше всего пить в жару: 5 правильных напитков по мнению врачей
Что НЕ рекомендовано для восстановления водного баланса в жару
алкогольные напитки (алкоголь сам по себе способствует потере жидкости);
энергетические напитки (повышенное содержание кофеина в комбо с жарой может навредить сердцу, а еще слишком много сахара);
сладкие газированные напитки - они точно не должны быть основным источником жидкости в жару.
Как насчет спортивных напитков в жару
Сбалансированные электролитные растворы быстро и эффективно восстанавливают водно-солевой баланс. Но обычно у них есть смысл во время интенсивных тренировок, когда мы много потеем и не можем перекусить. Да-да! В жару мы должны как вовремя пить, так и есть, потому что именно еда является основным источником необходимых минералов и солей. Причем предпочтение следует отдавать легкой прохладной пище.
Стоит ли пить в жару кофе и чай
Количество кофеина в них безопасно для сердца в жару и недостаточно для обезвоживания, поэтому в умеренных количествах (до 400 мг кофеина в сутки) можно.
Лучше употреблять чай слабо заваренным, без сахара и желательно с лимоном. Интересно, что горячий чай способен принести в жару большее облегчение. Но решиться в жару на горяченькое - это своего рода подвиг. А еще говорят, что горячий зеленый чай защищает кожу от ультрафиолетовых лучей.
Но все же лучший напиток для восстановления количества жидкости, как бы примитивно это не звучало, является обыкновенная вода, желательно бутилированная и прохладная. И нет, холодная вода не вызывает ангины, однако остерегайтесь желудочных спазмов.
Что рекомендовано для восстановления водного баланса в жару
вода;
зеленый и черный чай;
натуральные соки и морсы с небольшим содержанием сахара и наполовину разбавленные водой;
сок сельдерея - максимум 0,5 стакана в день натощак;
натуральный квас;
кефир и йогурт - содержащие в них органические кислоты, превосходно утоляют жажду.
Как проверить, достаточно ли мы пьем жидкости
Обычно наш организм теряет за сутки 2-2,5 литра влаги, а в жаркую погоду этот объем может вырасти до 4-х литров.
Самый легкий способ проверить уровень гидратации – это с помощью цвета мочи. Если она насыщенного желтого цвета – вы пьете маловато. Лучше пить чаще и меньше, чем больше и реже, поэтому советую всегда иметь с собой бутылочку.
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