Лучший способ похудеть - есть только в состоянии голода

Если вы хотите похудеть, принимайте пищу только тогда, когда испытываете голод. К такому выводу пришли исследователи из Университета Ратгерса в Нью-Джерси.Мы довольно часто слышим рекомендации о том, что нам нужно игнорировать чувство голода, чтобы не употребить случайно множество лишних калорий и не прибавить в весе. На самом деле, желающим противодействовать ожирению и лишнему весу надо внимательно прислушиваться к сигналам организма. Когда он сообщает о необходимости принять пищу, надлежит это сделать, как показало исследование. А вот если мы не ощущаем голода, то есть и вовсе не нужно.Многие популярные диеты основываются на необходимости игнорировать голод. К примеру, нам рекомендуют сокращать калории за счёт употребления пищи только в определённый период дня и строго по часам. Но доверие к аппетиту и употребление пищи только в состоянии голода является наилучшим для нашего физиологического и психического здоровья, как показало исследование. Те его участники, которые следовали так называемому интуитивному питанию, намного чаще оказывались более стройными и счастливыми, по сравнению с теми, кто ограничивал приём пищи.Исследователи полагают, что состояние согласованности с сигналами нашего организма является более важным, чем следование самым последним и продвинутым диетам или планам питания. В ходе исследования оценивались три метод приёма пищи: интуитивный, эмоциональный и ограничивающий. Эмоциональный - это приём пищи при изменениях настроения, например, в состоянии стресса или печали. А ограничительное питание как раз и связано с жесткими диетическими правилами, разработанными для сохранения веса.