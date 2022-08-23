Врач назвал способы отсрочить слабоумие

Некоторые витамины могу отстрочить начало и приостановить прогрессирование слабоумия. Об этом заявил врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук Джагдиш Хубчандани .Со слабоумием или деменцией чаще всего сталкиваются люди старше 65 лет. Однако болезнь может возникнуть и у молодых. По словам врача, от неё нет лекарств, но приём витаминов может положительно сказаться на здоровье и отсрочить этот момент.Одной из самых частых причин деменции является перенесённый инсульт. Витамин D снижает риск его развития, борется с возникновением холестериновых бляшек в сосудах, а также поддерживает работу сосудов головного мозга.Витамины Е и С воздействуют на организм как антиоксиданты, снижая окислительный процесс и предотвращая повреждение клеток.Ещё одно защитное средство от деменции — фолиевая кислота. Взаимодействуя с витаминами группы В, она предотвращает снижение когнитивных способностей мозга. Кроме того, фолиевая кислота эффективна против появления тромбов.Чтобы получать все эти витамины и микроэлементы, врач посоветовал обратить внимание на свой рацион питания.