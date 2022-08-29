Эндокринолог раскрыл смертельную опасность онемения ног

Эндокринолог Муштакур Рахман рассказал о летальной опасности онемения ног. В видеоролике, опубликованном на портале Health Shared, врач объяснил, что данный симптом должен серьезно насторожить пациентов с диабетом.По словам медика, у диабетчиков может развиться диабетическая нейропатия — состояние, при котором высокий уровень сахара в крови повреждает нервную систему. Из-за потери чувствительности в ногах человек может не обратить внимание на развивающееся воспаление:"Пациенты приезжают в клинику с красной опухшей ногой с воспаленной язвой на ней, инфекция распространяется быстро. Человек чувствует себя плохо, может развиться сепсис — а он грозит смертью, если не действовать быстро, а также ампутацией стопы или ноги".Рахман подчеркнул – если при диагностированном диабете на ногах возникли язвы, они покраснели и распухли, а самочувствие ухудшается, важно незамедлительно обратиться к врачу.