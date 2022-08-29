Эндокринолог раскрыл смертельную опасность онемения ног
По словам медика, у диабетчиков может развиться диабетическая нейропатия — состояние, при котором высокий уровень сахара в крови повреждает нервную систему. Из-за потери чувствительности в ногах человек может не обратить внимание на развивающееся воспаление:
"Пациенты приезжают в клинику с красной опухшей ногой с воспаленной язвой на ней, инфекция распространяется быстро. Человек чувствует себя плохо, может развиться сепсис — а он грозит смертью, если не действовать быстро, а также ампутацией стопы или ноги".
Рахман подчеркнул – если при диагностированном диабете на ногах возникли язвы, они покраснели и распухли, а самочувствие ухудшается, важно незамедлительно обратиться к врачу.
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