Робот-хирург поможет избежать химиотерапии

Создан новый тип роботизированной хирургии опухолей головы и шеи, который способен не только повысить выживаемость пациентов. В некоторых случаях он ещё и избавляет их от химиотерапии.Опухоли головы и шеи - это общий термин для злокачественных новообразований носа, горла, голосовых связок, щитовидной и слюнной желез. Обычно его лечат радикальной хирургической операцией, и некоторые пациенты, которые через неё проходят, рискуют потерять голос, способность нормально принимать пищу или ощущать её вкус. Вот почему так ценна помощь трансоральный роботизированной хирургии - инновационного метода лечения опухолей полости рта и горла.Этот минимально инвазивный метод был представлен ещё в 2013 году, и он даёт пациентам с рецидивирующими опухолями рта и горла больше шансов на выживание. Новое исследование показало, что двухлетняя выживаемость у таких больных составляет 72%, а при традиционных операциях - 52%. Поскольку робот не разрезает шею и другие ткани, а также не расщепляет челюсть, чтобы добраться до опухоли, вероятность пациента потерять возможность говорить и нормально принимать пищу снижается.Когда пациент находится под общей анестезией, робот добирается до опухоли через специальный ротовой кляп, который удерживает рот открытым. Хирург находится за консолью в операционной рядом с пациентом, направляя устройство через рот к раковой опухоли. Робот имеет три руки. В одной 3D-камера, дающая отличный обзор местоположения опухоли, две других держат крошечные инструменты для иссекания рака и прижигания образовавшейся опухоли. Практика показывает, что зачастую после таких операций пациентам даже не требуется химиотерапия, которая влечёт за собой массу серьёзных осложнений.