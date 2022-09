Как ускорить потерю жира на животе после 40 лет

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Лишний вес является распространённой проблемой, которая может возникнуть с возрастом, и после 40 лет избавиться от жира на животе становится сложной задачей. Специалист рассказал изданию Eat this, not that!, как это сделать.Похудеть после 40 лет так тяжело по нескольким причинам: скорость метаболизма снижается, а люди сами становятся менее активными физически. Так как же избавиться от жира на животе в таких условиях?Есть больше овощей и фруктовОвощи и фрукты также богаты антиоксидантами, которые противодействуют окислительному стрессу, приводящему к старению.Хорошо спатьСон имеет решающее значение для контроля веса и нормализации гормонов в организме.Регулярно заниматься спортомНужно уделять упражнениям не менее 30 минут хотя бы пять дней в неделю.Стараться как можно меньше сидеть на местеМожно хотя бы просто вставать из-за стола каждый час.Лучше постараться полностью привести образ жизни к здоровому, а не сидеть на диетах.