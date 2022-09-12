Как ускорить потерю жира на животе после 40 лет
Похудеть после 40 лет так тяжело по нескольким причинам: скорость метаболизма снижается, а люди сами становятся менее активными физически. Так как же избавиться от жира на животе в таких условиях?
Есть больше овощей и фруктов
Овощи и фрукты также богаты антиоксидантами, которые противодействуют окислительному стрессу, приводящему к старению.
Хорошо спать
Сон имеет решающее значение для контроля веса и нормализации гормонов в организме.
Регулярно заниматься спортом
Нужно уделять упражнениям не менее 30 минут хотя бы пять дней в неделю.
Стараться как можно меньше сидеть на месте
Можно хотя бы просто вставать из-за стола каждый час.
Лучше постараться полностью привести образ жизни к здоровому, а не сидеть на диетах.
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