Секреты питания для сохранения молодости

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В поисках секретов для сохранения красоты и продления молодости человечество находится постоянно. Волшебные пилюли до сих пор найти не удалось. Но достоверно известно, что ведущую роль в этих процессах играет питание.Доктор Владимир Эни-Олорунда перечислил основные принципы, которых нужно придерживаться в питании и построении ежедневного рациона, чтобы максимально сохранить здоровье и продлить молодость.«Мы — это то, что мы едим. Фраза, возможно, избитая, но очень точная. Для поддержания жизнедеятельности нашему организму необходима энергия, которую он получает с продуктами питания. И от того, насколько полезными будут эти самые продукты, зависит общее состояние организма», — говорит эксперт.Правило №1. Важно даже не столько то, что именно мы едим, сколько осознанность в выборе продуктов и их умеренное потребление. Овладевший этим правилом человек без труда исключает их своего ежедневного меню спиртные напитки, жирные и жареные блюда, копчености, переработанное мясо (колбаса, сосиски)... Не просто потому, что нельзя. А потому, что осознает, что это не принесет его организму никакой пользы.Чем же тогда питаться? Ведь все перечисленное в предыдущем абзаце в больших количествах каждый день потребляется большей частью населения. На самом деле, выбор есть всегда.Правило №2. В рационе обязательно должны присутствовать мясо (в умеренных объемах), рыба, яйца - это незаменимые источники белка, который жизненно необходим нашему организму. Поскольку именно белок является для него основным строительным материалом. Без белка синтез новых, молодых клеток будет просто невозможен.Но основой для построения меню должны стать не мясо и рыба, а овощи, фрукты, ягоды, зелень, орехи, зерновые и бобовые. Эти продукты обеспечат организм всеми необходимыми витаминами, микроэлементами, полезными жирами, аминокислотами. Это важное условие для бесперебойного и здорового функционирования организма на клеточном уровне.