Выполнение одного небольшого движения, сидя за столом, поможет ускорить обмен веществ и сжечь жир

Работа за столом может оказать разрушительное воздействие на наше здоровье, побуждая людей часами сидеть, что подвергает людей большему риску серьезного заболевания. Тем не менее, новое исследование показало, что небольшое движение голеней может смягчить некоторые негативные последствия неподвижного сидения, поддерживая метаболизм одной мышцы в течение нескольких часов.Камбаловидная мышца — это большая мышца на задней части голени, которая находится под икроножной мышцей. Это мощная мышца, которая имеет решающее значение для ходьбы, бега и прыжков. Теперь ученые открыли, как можно раскрыть ее метаболический потенциал, делая то, что они придумали, «камбаловидная отжимание».«Мы никогда не мечтали, что эта мышца обладает такой способностью. Он все время находился внутри нашего тела, но до сих пор никто никогда не исследовал, как его использовать для оптимизации нашего здоровья», — заявил Марк Гамильтон, профессор здоровья и работоспособности человека в Хьюстонском университете. «При правильной активации камбаловидная мышца может поднять локальный окислительный метаболизм до высокого уровня на несколько часов, а не минут, и делает это за счет использования другой топливной смеси».В экспериментальном физиологическом исследовании приняли участие 25 участников, чей образ жизни варьировался от сидячего до активного. Затем они заставили их выполнять отжимания камбаловидной мышцы из удобного сидячего положения, используя мониторы и биопсию мышц для интерпретации результатов.Химический анализ крови показал, что отжимания камбаловидной мышцы привели к 52-процентному улучшению стабилизации колебаний уровня глюкозы в крови и снижению потребности в инсулине на 60 процентов, когда участникам давали напитки с глюкозой.Он также может сжигать жиры в крови, а именно липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), которые способствуют повышению уровня холестерина, повышая метаболизм камбаловидной мышцы таким образом, что он работает часами. Эффект означал, что метаболизм жира удвоился по сравнению с нормальными показателями без отжиманий камбаловидной мышцы.Часть волшебства камбаловидной мышцы, вероятно, связана с тем, как эта мышца сохраняет энергию. Вместо того, чтобы расщеплять гликоген, как другие мышцы тела, камбаловидная мышца использует глюкозу и жиры в крови, поэтому она может продолжать работать, пока мы ходим и бежим, не уставая.«Зависимость камбаловидной мышцы от гликогена ниже, чем обычно, помогает ей работать часами без усилий, не утомляясь во время этого типа мышечной активности, потому что существует определенный предел мышечной выносливости, вызванный истощением гликогена», — добавил Гамильтон. «Насколько нам известно, это первая согласованная попытка разработать специализированный тип сократительной активности, направленный на оптимизацию метаболических процессов человека».Тем не менее, решение, как всегда, еще не идеально, так как, хотя кажется, что камбаловидная мышца имеет большой потенциал для влияния на наше метаболическое здоровье, снизить движение вольным стилем не так просто.«Отжимание камбаловидной мышцы со стороны кажется простым, но иногда то, что мы видим невооруженным глазом, — это еще не все», — объяснил Гамильтон. «Это очень специфическое движение, которое прямо сейчас требует носимых технологий и опыта для оптимизации пользы для здоровья».Команда, стоящая за этим открытием, сейчас работает над усовершенствованием инструкций, чтобы офисные работники могли выполнять отжимания камбаловидной мышцы в одиночку без необходимости в сложных лабораторных технологиях. Тем не менее, он представляет собой многообещающую будущую альтернативу стоячим столам и беговым дорожкам под столом для тех, кто много работает сидя, которые хотят улучшить свое здоровье, но не имеют доступа к этим дорогим комплектам.