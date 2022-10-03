Тренер Нагулин рассказал, как сон влияет на процесс похудения

Процесс избавления от лишнего веса должен проходить постепенно, важен комплексный подход. Об этом рассказал мастер спорта по самбо, фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин.— Если вы планируете избавиться от лишних объемов и добиться идеальной рельефной фигуры, недостаточно отказаться от вредной еды или каждый день выполнять определенные упражнения. Необходим комплексный подход. Важно понимать и то, что снижение веса должно быть плавным, — пояснил он в комментарии РИАМО.Спортсмен подчеркнул, что крайне важно нормализовать режим сна: именно он отвечает за механизмы регенерации и помогает бороться с лишним жиром. Спать нужно в хорошо проветриваемом помещении не менее 8 часов в день.Стоит отказаться от приема пищи за 2-3 часа до сна. Также следует внимательно подбирать спортивную нагрузку. При наличии некоторых заболеваний определенные виды тренировок будут противопоказаны.