В какой форме выпуска лекарства полезнее и эффективнее

Гастроэнтеролог клинико-диагностического центра "Мединцентр" Наталья Слюняева рассказала, в каком виде лекарства полезнее и эффективнее.По словам эксперта, таблетки и капсулы удобнее принимать, при этом последние быстрее усваиваются организмом. Однако, как уточнила врач, если говорить о витаминах, медленное усвоение становится более предпочтительным.Слюняева отметила, что у таблеток более низкая цена, кроме того, они продаются в разных формах и размерах. Также их можно разделять на дозы. Капсулы же легче глотаются и не так сильно раздражают ЖКТ.Те пациенты, которым трудно глотать капсулы, в том числе дети, могут выбирать сиропы. Уколы с препаратами же делаются, по словам медика, когда человек находится без сознания или в неадекватном состоянии."Если речь идет об острой форме болезни, то для эффективного лечения назначаются инъекции. Они, в отличие от таблеток, требующих время для прохождения через желудочно-кишечный тракт и оттуда поступающих в кровь, начинают действовать и помогать организму бороться с недугом сразу же после введения", – пояснила эксперт.Она уточнила, что у инъекций также есть побочные эффекты. Так, пациент может ощущать боль при введении лекарства, могут возникать абсцессы и инфильтраты, а при внутримышечном введении антибиотиков микрофлора страдает так же, как и при приеме таблеток."При любом способе введения препарата вещество рано или поздно выводится почками и печенью. Кроме того, при внутримышечном введении лекарств во много раз возрастает вероятность возникновения тяжелых аллергических реакций – например, анафилактического шока", – пояснила гастроэнтеролог.