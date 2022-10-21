Риск депрессии зависит от количества рабочих часов
Чем больше часов мы тратим каждую неделю на напряжённую стрессовую работу, тем выше риск развития депрессии, как показало исследование. Если на работу расходуется 90 и более часов в неделю вместо рекомендуемых 40-45, то это намного увеличивает вероятность депрессии. Учёные установили, что этот показатель повышается в три раза.Более высокий процент людей, тративших на работу слишком много часов, демонстрировал и самые высокие баллы по шкале симптомов депрессии, у них чаще диагностировали умеренную или тяжёлую форму этого психического расстройства, достаточно серьёзную для того, чтобы уже получать профессиональное лечение. Авторы исследования использовали передовые статистические методы для имитации рандомизированного клинического испытания с учётом многих других факторов личной и профессиональной жизни врачей. Именно врачи попали в сферу внимания учёных, так как у них график работы бывает самым различным. Иногда врачам приходится трудиться, что называется сутками, а в некоторых случаях им выпадает счастье придерживаться 40-часовой рабочей недели. Усталость и депрессия врачей представляет огромную опасность не только для них самих, но для их пациентов.
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