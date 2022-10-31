Густая кровь: как уменьшить вязкость

В этой статье мы ознакомим вас с причинами густой крови (синдрома повышенной вязкости крови, или гипервискозного синдрома), симптомами, осложнениями, способами диагностики и лечения. Эти знания помогут вам предупредить не только многие заболевания сердечно-сосудистой системы, но и их опасные осложнения.Все знают о том, что профилактика патологий сердечно-сосудистой системы способна предотвратить многие опасные заболевания, но обращают мало внимания на такой важный момент, как показатели вязкости крови. А ведь от состояния этой жизненной среды зависят абсолютно все процессы, протекающие в клетках и органах нашего организма. Ее главная функция заключается в транспортировке дыхательных газов, гормонов, питательных и многих других веществ.Профилактика и лечение повышенной вязкости кровиПри изменении свойств крови, которые заключаются в ее сгущении, закислении или повышении уровня сахара и холестерина, транспортная функция существенно нарушается и окислительно-восстановительные процессы в сердце, сосудах, головном мозге, печени и других органах протекают ненормально.Именно поэтому в профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний сердца и сосудов обязательно должен включаться регулярный мониторинг показателей вязкости крови.Что такое густая кровь?Кровь состоит из плазмы (жидкой части) и форменных элементов (клеток крови), которые и определяют ее густоту.Уровень гематокрита (гематокритное число) определяется соотношением между этими двумя средами крови.Вязкость крови повышается при повышении уровня протромбина и фибриногена, но может провоцироваться и повышением уровня эритроцитов и других форменных элементов крови, гемоглобина, глюкозы и холестерина. Т. е. при густой крови гематокрит становится выше.Такое изменение формулы крови называют синдромом повышенной вязкости крови, или гипервискозным синдромом. Единых показателей нормы вышеописанных параметров не существует, т. к. они изменяются с возрастом.Увеличение вязкости крови приводит к тому, что некоторые кровяные клетки не могут полноценно выполнять свои функции, а некоторые органы перестают получать необходимые им вещества и не могут избавляться от продуктов распада. Кроме этого, густая кровь хуже проталкивается по сосудам, склонна к образованию тромбов, и сердцу приходиться прикладывать большие усилия для ее перекачивания. В итоге оно быстрее изнашивается, и у человека развиваются его патологии.Выявить повышенную густоту крови можно при помощи общего анализа крови, который покажет возрастание гематокрита, вызванного повышением уровня форменных элементов и гемоглобина.Такой результат анализа обязательно насторожит врача, и он проведет необходимые мероприятия для выявления причины и лечения синдрома повышенной вязкости крови. Своевременные меры способны предупредить развитие целого букета заболеваний.Почему кровь становится густой?Вязкость крови человека регулируется целым рядом факторов. Наиболее часто предрасполагающими факторами для развития синдрома повышенной вязкости крови становятся:повышенная свертываемость крови;увеличение количества эритроцитов;увеличение количества тромбоцитов;повышение уровня гемоглобина;обезвоживание;плохое усвоение воды в толстом кишечнике;массивные кровопотери;закисление организма;гиперфункция селезенки;дефицит ферментов;нехватка витаминов и минералов, которые участвуют в синтезе гормонов и ферментов;облучение;большое количество потребляемого сахара и углеводов.Обычно повышенная вязкость крови вызывается одним из вышеперечисленных нарушений, но в некоторых случаях состав крови изменяется под воздействием целого комплекса факторов.Причинами подобных нарушений становятся такие заболевания и патологии:пищевые токсикоинфекции и заболевания, сопровождающиеся диареей и рвотой;гипоксия;некоторые формы лейкоза;антифосфолипидный синдром;полицитемия;сахарный и несахарный диабет;заболевания, сопровождающиеся повышением уровня белка в крови (макроглобулинемия Вальденстрема и др.);миелома, AL-амилоидоз и другие моноклональныегаммапатии;тромбофилия;надпочечниковая недостаточность;гепатит;цирроз печени;панкреатит;варикозная болезнь;термические ожоги;беременность.СимптомыСимптомы синдрома повышенной вязкости крови во многом зависят от клинических проявлений того заболевания, которым он был вызван. Иногда они носят временный характер и исчезают самостоятельно после устранения спровоцировавших их причин (например, обезвоживания или гипоксии).Основными клиническими признаками густой крови являются такие симптомы:сухость во рту;быстрая утомляемость;частая сонливость;рассеянность;выраженная слабость;депрессивное состояние;артериальная гипертензия;головные боли;тяжесть в ногах;постоянно холодные ноги и руки;онемение и покалывание в участках с нарушенной микроциркуляцией крови;узелки на венах.В некоторых случаях синдром повышенной вязкости крови протекает скрыто (бессимптомно) и обнаруживается только после оценки результатов анализа крови.ОсложненияСиндром повышенной вязкости крови не является заболеванием, но при наличии серьезных патологий может вызывать тяжелые и грозные осложнения. Чаще кровь сгущается у людей пожилого возраста, но в последние годы этот синдром все чаще выявляется у лиц среднего возраста и молодых. По данным статистики, густая кровь чаще наблюдается у мужчин. Самыми опасными последствиями синдрома повышенной вязкости крови становятся склонность к тромбообразованию и тромбозы. Обычно тромбируются мелкокалиберные сосуды, но сохраняется повышенный риск того, что тромб перекроет коронарную артерию или сосуд головного мозга. Такие тромбозы вызывают острый некроз тканей пораженного органа, и у больного развивается инфаркт миокарда или ишемический инсульт.Другими последствиями густой крови могут стать такие заболевания и патологические состояния:гипертоническая болезнь;атеросклероз;кровоточивость;внутримозговые и субдуральные кровотечения.Степень риска возникновения осложнений синдрома повышенной вязкости крови во многом зависит от основной причины его развития. Именно поэтому главная цель лечения этого состояния и профилактики его осложнений — устранение основного заболевания.Диагностика для выявления синдрома повышенной вязкости крови назначаются такие лабораторные анализы:Общий анализ крови и гематокрит. Позволяет установить количество форменных элементов крови, уровень гемоглобина и их соотношение с общим объемом крови.Коагулограмма. Дает представление о состоянии системы гемостаза, свертываемости крови, длительности кровотечения и целостности сосудов.АЧТВ. Позволяет оценить эффективность внутреннего и общего пути свертывания. Направлен на определение уровня содержания в крови плазменных факторов, ингибиторов и антикоагулянтов.Медикаментозное лечениеОсновная цель лечения синдрома повышенной вязкости крови направлена на терапию основного заболевания, которое послужило причиной густоты крови.В комплексную схему медикаментозной терапии включают антиагреганты:Кардиопирин;Кардиомагнил;Тромбо АСС;Магнекард и др.При повышенной свертываемости крови в комплекс медикаментозного лечения могут включаться антикоагулянты:Гепарин;Варфарин;Фрагмин и др.Препараты для разжижения крови подбираются индивидуально для каждого пациента и только после исключения противопоказаний к их применению. Например, при миеломной болезни, макроглобулинемии Вальденстрема и других моноклональных гаммапатий антикоагулянты абсолютно противопоказаны.При синдроме повышенной вязкости крови, который сопровождается склонностью к кровотечениям, назначаются:плазмаферез;трансфузии тромбоцитарной массы;симптоматическая терапия.ДиетаГустота крови может корректироваться соблюдением определенных правил питания. Учеными отмечено, что кровь становится гуще, если в ежедневный рацион входит недостаточное количество аминокислот, белков и ненасыщенных жирных кислот.Именно поэтому в рацион человека с густой кровью должны включаться такие продукты:нежирные сорта мяса;морская рыба;яйца;морская капуста;молочные продукты;оливковое масло;льняное масло.Откорректировать состав крови могут помочь продукты, способствующие разжижению крови:имбирь;корица;сельдерей;артишок;чеснок;лук;свекла;огурцы;помидоры;семечки подсолнечника;кешью;миндаль;горький шоколад;какао;виноград темных сортов;красная и белая смородина;вишня;клубника;цитрусовые;инжир;персики;яблоки и др.При повышенной вязкости крови больному необходимо следить за витаминным балансом. Эта рекомендация относится к продуктам, содержащих большое количество витамина С и К. Их переизбыток способствует повышению вязкости крови, и поэтому их поступление в организм должно соответствовать дневной норме. Также негативно сказывается на составе крови недостаток витамина Е, и поэтому в рацион обязательно должны включаться пищевые добавки или продукты, которые богаты токоферолами и токотриенолами (брокколи, зеленые листовые овощи, бобовые, сливочное масло, миндаль и др.). Из описанных выше продуктов можно составить разнообразное меню. Каждый человек, столкнувшийся с проблемой густой крови, сможет включить в свой рацион вкусные и полезные блюда.Существует и перечень продуктов, которые способствуют повышению вязкости крови. К ним относят:соль;мясо жирных сортов;сало;сливочное масло;сливки;гречка;бобовые;ливер;почки;печень;мозги;красный перец;редька;кресс-салат;репа;краснокочанная капуста;редис;ягоды фиолетового цвета;бананы;манго;грецкие орехи;светлый виноград;гранат;базилик;укроп;петрушка;белый хлеб.Эти продукты можно не полностью исключать из рациона, а просто ограничивать их потребление.Питьевой режимО вреде обезвоживания известно многое. Недостаток воды сказывается не только на работе органов и систем, но и на вязкости крови. Именно обезвоживание часто становится причиной развития синдрома повышенной вязкости крови. Для его предупреждения рекомендуется ежедневно выпивать не менее, чем 30 мл чистой воды на 1 кг веса. Если по какой-то причине человек не пьет простую воду, а заменяет ее чаем, соками или компотами, то объем потребляемой жидкости должен быть выше.Вредные привычки и лекарственные препаратыКурение и прием алкогольных напитков способствует значительному сгущению крови. Именно поэтому людям с густой кровью рекомендуется отказаться от этих вредных привычек. Если человек не может самостоятельно справиться с этими пристрастиями, то ему рекомендуется воспользоваться одной из методик лечения никотиновой зависимости или алкоголизма. Негативно сказывается на составе крови и длительный прием некоторых лекарственных препаратов. К ним относят:мочегонные средства;гормональные препараты;оральные контрацептивы;виагру.При выявлении сгущения крови рекомендуется обсудить с врачом возможность их дальнейшего применения.ГирудотерапияГирудотерапия является одним из эффективных способов разжижения густой крови. В состав слюны пиявок, которую они после присасывания впрыскивают в кровь, входит гирудин и другие ферменты, способствующие разжижению крови и препятствующие образованию тромбов. Эта методика лечения может назначаться после исключения некоторых противопоказаний:тромбоцитопения;гемофилия;выраженная гипотония;кахексия;тяжелые формы анемии;злокачественные опухоли;геморрагические диатезы;беременность;кесарево сечение, выполненное три-четыре месяца назад;детский возраст до 7 лет;Народные методыСиндром густой крови можно лечить при помощи народных рецептов, основанных на свойствах лекарственных растений. Перед использованием таких методик фитотерапии рекомендуется проконсультироваться с врачом и убедиться в отсутствии противопоказаний.Для разжижения густой крови могут применяться такие народные рецепты:настойка таволги (или лобазника);фитосбор из равных частей донника желтого, цветов клевера лугового, травы таволги, корней валерианы, мелиссы, узколистного кипрея и плодов боярышника;настой коры вербы;настой цветов каштана конского;настой крапивы;настойка мускатного ореха.Густая кровь негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой и других систем организма. В некоторых случаях повышение ее вязкости может устраняться самостоятельно, но чаще такое нарушение ее состояния вызывается различными заболеваниями и патологиями. Именно поэтому выявление синдрома повышенной вязкости крови никогда не должно оставаться без внимания. Лечение основного заболевания, вызвавшего сгущение крови, и включение в основной план терапии методов по разжижению крови поможет вам избавиться от развития и прогрессирования многих тяжелых осложнений. Помните об этом и будьте здоровы!