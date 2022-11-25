Привычки, от которых стоит отказаться людям с варикозом
Баня и сауна
Лучше быть аккуратным с резкими перепадами температуры. При варикозе из-за них может возрастать риск образования тромбов.
Прием небольшого количества жидкости
Жидкости должно быть достаточно, чтобы кровь не была слишком «густой». Рекомендуемый объем можно легко посчитать в интернете или в мобильных приложениях. День также лучше начинать со стакана воды.
Избыток соли
Исключить большое потребление соли, потому что вода будет задерживаться, а давление нарастать. Еду можно вообще не подсаливать — той соли, которая содержится в продуктах, как правило, достаточно.
Каблуки на каждый день
Обувь на каблуке лучше оставить для праздников, но не для постоянной носки. К выбору обуви стоит относиться очень внимательно: в первую очередь она должна быть удобной. Лучше отказаться от тонких каблуков «шпилек», поскольку они неустойчивы и неправильно распределяют нагрузку.
Обратите внимание: обувь с совершенно плоской подошвой при варикозе также не рекомендована.
Александр СидоровВрач-хирург, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургических болезней №1 СамГМУ
Малоподвижный образ жизни
Активность при варикозе очень важна для правильной циркуляции крови в организме. Давление в нижних конечностях увеличивается при ходьбе. Сосуды за счет длительного воздействия этого давления перестают выдерживать, изменяется их проницаемость, появляются отеки на ногах и сеточки.
Если ваша работа связана с долгим сидением за компьютером, постарайтесь хотя бы раз в час делать небольшую разминку.
• Подниматься на носках;
• Класть ноги на стол, если есть такая возможность.
Александр СидоровВрач-хирург, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургических болезней №1 СамГМУ
Варикоз — не повод отказываться от любимых занятий, а повод внимательнее отнестись к своему здоровью.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://doctor.rambler.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий