Привычки, от которых стоит отказаться людям с варикозом

Человек, которому поставлен диагноз варикоз, сталкивается с десятком вопросов и множеством ограничений. Можно ли посещать баню и ходить на каблуках? Как питаться и нужно ли соблюдать питьевой режим? На эти и другие вопросы «Рамблеру» ответил Александр Сидоров — хирург, кандидат медицинских наук, преподаватель СамГМУ, автор более 90 научных работ.Баня и саунаЛучше быть аккуратным с резкими перепадами температуры. При варикозе из-за них может возрастать риск образования тромбов.Прием небольшого количества жидкостиЖидкости должно быть достаточно, чтобы кровь не была слишком «густой». Рекомендуемый объем можно легко посчитать в интернете или в мобильных приложениях. День также лучше начинать со стакана воды.Избыток солиИсключить большое потребление соли, потому что вода будет задерживаться, а давление нарастать. Еду можно вообще не подсаливать — той соли, которая содержится в продуктах, как правило, достаточно.Каблуки на каждый деньОбувь на каблуке лучше оставить для праздников, но не для постоянной носки. К выбору обуви стоит относиться очень внимательно: в первую очередь она должна быть удобной. Лучше отказаться от тонких каблуков «шпилек», поскольку они неустойчивы и неправильно распределяют нагрузку.Обратите внимание: обувь с совершенно плоской подошвой при варикозе также не рекомендована.Александр СидоровВрач-хирург, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургических болезней №1 СамГМУМалоподвижный образ жизниАктивность при варикозе очень важна для правильной циркуляции крови в организме. Давление в нижних конечностях увеличивается при ходьбе. Сосуды за счет длительного воздействия этого давления перестают выдерживать, изменяется их проницаемость, появляются отеки на ногах и сеточки.Если ваша работа связана с долгим сидением за компьютером, постарайтесь хотя бы раз в час делать небольшую разминку.• Подниматься на носках;• Класть ноги на стол, если есть такая возможность.Александр СидоровВрач-хирург, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургических болезней №1 СамГМУВарикоз — не повод отказываться от любимых занятий, а повод внимательнее отнестись к своему здоровью.