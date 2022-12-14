Хирург Тимошенко объяснил, когда даже операция не поможет получить красивый животик

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Способов привести фигуру в форму множество. Правда, почти все они требуют немалых усилий. Казалось бы, операция — более легкое решение. Убрал лишний жир и кожу — вот и красивый животик. Врачи говорят: это иллюзия.Все равно придется худетьВсе, кто когда-то интересовался, как с помощью хирургии привести фигуру в идеальную форму — например, после родов или после сильного похудения, — слышали об абдоминопластике. При этом часто люди, которым не нравится форма их живота, не понимают, зачем нужна сложная абдоминопластика, если есть липосакция — просто «откачал жир», и все.Врач — пластический хирург, действующий член РОПРЭХ (Российское общество пластических и реконструктивных хирургов) и ISAPS— Действительно, в некоторых случаях, когда речь идет только об избытках подкожно-жировой клетчатки в области живота и у человека нет показаний к абдоминопластике, можно выполнить липосакцию передней брюшной стенки с проработкой рельефа или без. Однако стоит учитывать, что возможность нашей кожи к сокращению небезгранична и к тому же индивидуальна. Поэтому при удалении больших объемов жира может «провиснуть кожа», — объясняет пластический хирург Виталий Тимошенко.По словам врача, абдоминопластика поможет тем, у кого есть:изменения формы живота,провисание кожи (например, после похудения),расхождение (диастаз) прямых мышц живота.А вот людям, страдающим ожирением, операцию врачи не советуют — их ожидания могут не оправдаться. Да и риски послеоперационных осложнений у таких пациентов резко возрастают.—Абдоминопластика — это не метод похудения. Да, с ее помощью можно избавиться от определенного количества лишних килограммов, но основная ее задача — изменить форму живота и убрать нависание кожи. При ожирении любой степени человеку желательно сначала добиться нормального веса нехирургическими методами. Это, в первую очередь, здоровый образ жизни, правильное питание и физическая активность. Только после этого можно приступать к операции, при которой удаляется образовавшийся избыток кожи и корректируется форма живота. Если же человек решит действовать в обратной последовательности, для него будет слишком велика вероятность снова вернуться на операционный стол для коррекции, — говорит Виталий Тимошенко.Не операция «выходного дня»По словам пластического хирурга, абдоминопластика не считается операцией «выходного дня». Если человек все же решится на нее, надо быть готовым пройти серьезное обследование перед операцией, а после — не быстрый этап восстановления.— Операция проходит под общим наркозом и заключается в удалении избытка кожи с подкожным жиром, а также в восстановлении апоневроза и положения мышц при их расхождении (диастазе). Если у пациента есть грыжи, они также удаляются во время операции, — пояснил пластический хирург.Эта операция бывает двух видов — мини- и полная абдоминопластика. Уже из названий понятно, что от выбора вмешательства будет зависеть как его сложность, так и срок восстановления.— В процессе восстановления стоит запастись терпением. При некоторых видах абдоминопластики первые 1-2 недели придется передвигаться в немного согнутом положении. Кроме того, в течение месяца придется носить специальное компрессионное белье, а в некоторых случаях более длительно — бандаж на область живота. На время реабилитации надо также исключить бани, сауны, горячие ванны, физическую нагрузку, — предупреждает врач.Как и при любой хирургической операции, при абдоминопластике не исключены осложнения. Среди них:гематомы,серомы (скопление жидкости в зоне операции, в мягких тканях или под кожей),нагноение,неровность контуров или плохое заживание рубца,некроз тканей из-за нарушения микроциркуляции крови в сосудах, особенно у курильщиков.Надолго ли хватит эффектаПо словам Виталия Тимошенко, длительность эффекта после абдоминопластики зависит от разных факторов, включая возраст человека, наследственность, что и как он ест.— Стоит пациенту начать употреблять чрезмерное количество калорий, и можно снова получить лишние объемы не только в других частях тела, но и в области уже прооперированного живота. Поэтому следить за своим состоянием нужно всегда, и после операции в том числе, — заключил хирург.