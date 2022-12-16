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По словам врача-отоларинголога Людмилы Елизаровой, храп, издаваемый спящим человеком, может указывать на проблемы с его здоровьем.Врач Елизарова напомнила в интервью о том, что храп возникает вследствие сужения верхних дыхательных путей. Носовое дыхание при этом затрудняется, поэтому отрывается рот, и человек начинает автоматически дышат им.Медик заявила, что последствиями храпа могут стать нарушения в работе сердца и мозга, к появлению которых ведет образуемый в его случае дефицит кислорода.«Дыхание ртом способно привести к кислородному голоданию. Из-за этого возникают проблемы – гипертрофия сердца, высокое давление», - отметила Елизарова, беседуя с «Радио 1».Также специалист назвала проблемы, которые могут скрываться за постоянным храпом во сне: в частности, это может происходить из-за гипертрофического ринита, искривления носовой перегородки, наростов, а также воспаления в слизистой оболочке.