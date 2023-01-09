10 чудо-напитков от простуды

С наступлением сезона холодов снова увеличивается риск переохладиться и подхватить простуду.Чтобы подавить хворь “в зародыше” можно обойтись без антибиотиков, а вовремя ударить по болезни целебными напитками, польза которых проверена еще нашими бабушками.Представляем вам десятку подобных средств от простуды.1. Горячее молоко с минеральной водой. Это средство особенно полезно при кашле, так как способствует отхождению мокроты. Минеральную воду необходимо использовать щелочную (например, Боржоми)2. Разведенный сироп из облепихи. Помогает при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей. Разводим облепиху (сок, сироп облепихи) в горячей (но не слишком) воде и дав чуть - чуть остынуть, выжмем сок лимона. Лимон и запах и привкус облепихи снижает и получается вкусно и полезно.3. Теплый чай с медом и лимоном/ Очень полезен некрепкий черный или зеленый чай с добавлением 1 ч.л. меда (мед обладает противовоспалительным и бактерицидным действием, а также содержит множество полезных минералов, микроэлементов и витаминов) и сока лимона.Лимон важно добавлять не в кипяток, а в уже немного охлажденный чай, чтобы сохранить витамин С.4. Чай с плодами малины и цветками липы Ягоды малины и липовый цвет отличаются своими ярко выраженными потогонным и противовоспалительным свойствами. К тому же малинка придает чаю вкуснейший аромат и необыкновенный вкус. Наиболее полезно добавлять в чай сухие плоды малины, но можно использовать и варенье, а также листья малины.5. Отвар плодов шиповника. Шиповник - идеальный источник витамина С. Также он обладает мочегонным и желчегонным действием.Приготовление настоя: измельчить (можно толкушкой) 3 ст.л. сухих плодов, залить 0,5 л кипятка и оставить в термосе на ночь. Утром процедить и пить 1/2 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды. В настой можно добавить мед или кагор.Приготовление отвара: сухие плоды (2 ст.л.) залить 2 стаканами кипятка и выдержать на медленном огне в течение 10 мин. Остудить, процедить.6. Компот из сухофруктов. Отвар из сухофруктов обладает общеукрепляющим и смягчающим действием при простуде.100 г сухофруктов перебрать, крупные фрукты нарезать. Все сухофрукты тщательно промыть в теплой воде. Сначала варить яблоки и груши до мягкости в течение 30 мин, добавив сахар (3 ст.л. на 1 л воды), затем урюк и чернослив, и под конец за 5 мин до окончания варки добавить изюм и курагу. В готовый компот можно добавить сок лимона или апельсина, мед.7. Имбирный чай с лимоном. Согреет и избавит от простуды такой напиток: 1 стакан горячей воды смешать с 1 ст.л. меда, 1 ст.л. сока лимона, 0,5 ч.л. измельченного имбирного корня и щепоткой корицы. Можно добавить в чай немного сухих измельченных листьев мяты.8. Глинтвейн. Отличное средство от простуды и просто вкусный, полезный, согревающий напиток!1,5 бутылки красного сухого вина, апельсин, 5 бутонов гвоздики, 0,25 ч.л. мускатного ореха, 0,5 ч.л. молотой корицы, 1 ч.л. порошка имбиря, 2-3 ст.л. сахара.Смешать пряности, добавить 100 мл воды, довести до кипения, снять с огня, настоять 10 мин. Процедить. Нарезать апельсин кружочками. Смешать вино, отвар, сахар и дольки апельсина. Все довести до кипения, но не кипятить! В глинтвейн можно добавлять также мед, яблоки, изюм. Подавать горячим. Пить лучше на ночь, чтобы сразу в постель, а в ноги положить теплую грелочку.9. Ромашковый чай. Ромашка - мягкое противовоспалительное средство. В сочетании с липой и медом является хорошим противопростудным средством.Приготовление чая: взять по 1 ч.л. цветков ромашки и цветков липы, заварить 1 стаканом кипятка, настоять 20 мин, процедить. Пить по 1/3 стакана 3 раза в день до еды. Можно добавить мед.10. Морс клюквенный (брусничный). Клюква и брусника незаменимы для лечения простуды. Это просто уникальные средства по своим бактерицидным свойствам. К тому же они обладают мочегонным и противовоспалительным действием.Приготовление морса: Растереть ягоды клюквы или брусники с сахарным песком (3:1). 2 ст.л. смеси залить 0,5 литрами теплой воды. Полезный напиток готов!