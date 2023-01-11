Очень похоже на изжогу: по ощущениям в груди можно понять, что в легких появился тромб

Наверняка вы хоть раз страдали от изжоги — неприятного чувства жжения в пищеводе, которое появляется после жирной или слишком кислой пищи. Если такие приступы стали частыми, стоит серьезно насторожиться, предупреждают врачи.Изжога — это патологическое состояние, при котором соляная кислота из желудка забрасывается в пищевод и раздражает слизистую, провоцируя ощущение жжения и боли. Виновата чаще всего тяжелая пища: жирная еда, шоколад, кофе, горячие напитки и цитрусовые соки. Иногда причиной изжоги могут стать даже лекарства, например препараты для лечения деменции, аритмии, высокого артериального давления и даже некоторые антидепрессанты.- Если кислое содержимое желудка часто вызывает отрыжку, за изжогой может скрываться рефлюксная болезнь. Симптомами этого заболевания, помимо изжоги, часто являются сухой кашель, откашливание по утрам, сдавленный голос, охриплость и неприятный привкус во рту. С этой проблемой обязательно надо идти к врачу, — рассказывала Вера Самсонова.Безусловно, если вы плотно поужинали жирной пищей, а потом еще съели и калорийный десерт, то это может спровоцировать изжогу. Алкоголь — тоже триггер этого состояния. Здесь не стоит переживать и требовать неотложной помощи. Однако вам точно стоит насторожиться, если изжога стала вас преследовать слишком часто. Еще больше опасений должно появиться, если в вашем рационе нет для нее причин. Дело в том, что это может быть симптомом образования тромба в легких.Считается, что основных причин для изжоги две: кислотный рефлюкс, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Но если вы сходили на прием к специалисту и он исключил проблемы с ЖКТ, в вашем меню нет жирной пищи, то тут точно стоит искать причину как можно скорее, рекомендует британское издание Express.- Сгустки крови в легких, как правило, вызывают дискомфорт, который обычно длится несколько минут, проходит и возвращается снова. Это может ощущаться как давление или боль, похоже на изжогу или расстройство желудка, — говорят специалисты Very Well Health.Помимо этого, на тромбы в легких также могут указать следующие симптомы:одышка,частые головокружения,боль в груди,болезненные ощущения при прикосновении к коже (она также может опухнуть или онеметь).