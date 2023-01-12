Периодическое голодание: 3 основные ошибки

Не делайте распространенных ошибок, которые, совершает огромное число тех, кто «ныряет» в мир периодического голодания.Не бойтесь голодаКогда я впервые начал придерживаться периодического голодания, целью было похудеть так сильно, как только можно. Приблизительно через год моей целью стало увеличить свою мышечную массу. Я увеличил вес с 84 до 91 кг, используя периодическое голодание.Да, вы прочитали все правильно. Стать более рельефным с помощью периодического голодания было довольно просто. Но вы также может нарастить «сухую» мышечную массу, используя такой же подход. Я тому живой пример.Как я смог этого достичь? Просто я не делал распространенных ошибок, которые, как я вижу, совершает огромное число тех, кто «ныряет» в мир периодического голодания.Не поймите меня неправильно, как и всему другому, этому нужно учиться. Самым большим плюсом периодического голодания для меня было то,что я смог жить более свободно, в противоположность моему старому образу жизни с питанием из коробочки каждые несколько часов.Вот 3 наиболее распространенные ошибки, которых нужно избегать, чтобы добиться успеха при периодическом голодании:Ошибка 1 Страх проголодатьсяМы все испытываем чувство голода. Это часть жизни. Практикуете ли вы периодическое голодание или едите из коробочек каждые 2 часа, вы будете время от времени испытывать чувство голода.Год назад я набирал вес и как-то услышал одну фразу: «Если вы проголодались – уже поздно». Суть заключалась в концепции, что организм переключается в катаболический режим, если у вас начинается сильное чувство голода.Я здесь, чтобы рассказать вам, исходя из личного опыта, что быть голодным на протяжении нескольких часов вполне нормальное явление. Все ваши мышцы не исчезнут. Я тому живой пример, как и сотни тех, кто практикует периодическое голодание и обладает довольно достойной мышечной массой.Мой рост 188, вес, в среднем, 90 кг (или даже больше) круглый год. Я питаюсь таким образом на протяжении многих лет, и благодаря этому имею качественную мускулатуру. Обычно раз в неделю я голодаю 24 часа, просто чтобы очистить организм полностью. И знаете что? Мои мышцы остаются нетронутыми.Поверьте мне, результаты вашей тяжелой работы не исчезнут после нескольких часов голодания. Истина в том, что пищеварительная система может остановить процесс пищеварения в любой момент.Вы можете не есть 16-18-20-22 и даже 24 часа. Ваш организм – замечательное устройство, которое может и будет адаптироваться к различным условиям. Короткое голодание, скажем, на протяжении 16 часов, не вызовет значительного распада мышц. Очень большое количество исследований уже доказало это.Обычно я даже тренируюсь голодным – без предтренировочного приема пищи, все зависит от дня тренировки и режима. Иногда я даже жду несколько часов после тренировки, чтобы сделать первый прием пищи.Хотя после тренировки мой организм получает питательные вещества в течение часа, дело не в этом, а в том, что я стараюсь, чтобы чувство голода было для меня нормальным и естественным. Не бойтесь голода. Думайте о вашем теле как жиросжигательной печке. Она сжигает жир, пока вы не набьете её пищей. Это может помочь справиться со страхом.Ошибка 2 Питание, в основном готовой едойПри любой схеме питания, периодическом голодании или стандартной схеме из 6-8 приемов пищи в день, если вы употребляете готовую еду, вы не добьетесь успеха в перспективе. Как говорится, вы не создадите тело на миллион долларов с помощью долларового меню, и это верно на 100%!Если вы испытываете трудности в борьбе со снижением жира при использовании периодического голодания, возможно, вы допускаете ошибки в схеме питания и/или объемах потребляемой пищи. Вы не можете съесть пару пачек печенья, чтобы прервать голодовку и считать, что все нормально, т.к. вы голодали 16 часов и поэтому вам нужно поесть - так это не будет работать.При соблюдении любой схемы питания лучше всего начинать с основ. Если это бегает, плавает, растет из земли – ешьте это. Если это в упаковке – бросьте это. Это работает практически для любой схемы питания, и периодическое голодание не исключение. Я не говорю, что вам нужно следовать Палео диете, но употребление мяса, овощей и полезных жиров обычно работает для меня и моих клиентов.Периодически голодать не означает, что нужно есть всякое дерьмо весь день, потому что у вас мало времени для того, чтобы поесть. Вы есть то, что едите – наполните свое тело хорошей, качественной, цельной пищей и будете выглядеть как Рэмбо, наполните его засахаренным быстроприготовленным мусором и будет выглядеть как большинство населения.Я снова повторю – нет такой диеты, при соблюдении которой вы будете, в основном, питаться фастфудом и потрясающе выглядеть – органическая, свежая, чистая, цельная пища поможет использовать ваш потенциал полностью. Хочу обратить внимание, что несколько печенюшек или кусочков пиццы, конечно же, не причинят вам вреда.Ошибка №3 Следя за часами, готовиться к пируПредположим, вы начнете со стандартных 16-8. Голодаете 16 часов, едите 8. Если вы спите 8 часов в день, прекращаете есть за 4 часа до сна, и ждете 4 часа перед тем как поесть, то на самом деле вам приходится обходиться без еды только 8 часов. На самом деле это не так уж и сложно обходиться без еды, и если честно, голодание является скорее психологической проблемой: учитесь «мириться с отсутствием».Это не является чем-то философским, но есть много, что нужно узнать о себе: своем призвании, пути - и начать можно с регулярного голодания, сделать это принципом жизни. Но многие начинающие становятся «рабами часов», которые ждут, планируют и думают о возможности снова поесть, потому что они беспокоятся о том, что они «голодны». Вы не голодны. Ваше тело может обходиться без пищи много дней.Реальность заключается в том, что вам просто скучно или вы зациклены на еде. Попробуйте оглянуться на последние 16 часов и сфокусироваться на вашей работе, тренировках, вашей семье. Ваша жизнь значительно улучшится, если вы начнете следовать периодическому голоданию. Если вы сидите и смотрите на часы, ждете и думаете о том, как поесть, конечно, так недолго сойти и с ума, поддаться желанию сдаться.Сначала трудно перейти от перекусов каждые два часа от пробуждения до засыпания к отсутствию еды час за часом. Поверьте мне, приблизительно через неделю все будет нормально.Просто живите своей жизнью.Заполните ваше время тем, что имеет значение – это более важно чем приготовление еды, поедание ее каждые 120 минут и мойка посуды после нее. Вы можете неожиданно обнаружить, что при соблюдении периодического голодания вы становитесь боле продуктивным по сравнению с обычной схемой питания.Это не означает, что вы непременно должны голодать строго 16 часов в день. Если вы сделаете это на протяжении 14 часов в первый день – это будет замечательно. Возможно, во второй день вы сможете проголодать все 16 часов. Возможно вы увлечетесь работой, или вместе с семьей отправитесь в поездку и не будете есть 18 часов… суть в том, что периодическое голодание делает вашу жизнь легче, более эффективной, делает вас худощавым, рельефным, сексуальным человеком.Это не означает зависимость от часов или питания по расписанию. Ешьте когда нужно. Если вы голодны, потяните до еды несколько часов. Суть в том, чтобы сделать голодание подходящим вашу образу жизни, и никак иначе. Теперь у вас появился подходящий способ принять такое решение, появилась возможность не следить за часами в страхе, что начнется катаболический процесс, потеря мышц ...Я надеюсь, если вы решите начать периодически голодать, то вы будете полны решимости. Что касается меня, то это перевело не только мое физическое состояние, но и здоровье на другой уровень.Я чувствую себя как рок-звезда, я сильнее, здоровее, счастливее, чем я был до того, как начал голодать. Мне стало проще путешествовать, посещать мероприятия, совершать поездки, делать все, что я захочу сделать, и при этом мне не приходится беспокоиться о запасах еды или начале катаболического процесса больше, чем о других вещах.Это подходит не каждому, но может подойти вам. Попробуйте это, начните помаленьку, прогрессируйте в периодическом голодании в комфортном режиме.