Диетолог напомнила об опасности «уколов для похудения», которые можно купить на маркетплейсах
Диетолог отмечает, что если бы такие чудо-уколы несли исключительно пользу, их бы обязательно советовал каждый опытный врач. Но на деле такие инъекции могут принести исключительно беды. Во-первых, сам жир после укола никуда не девается, а отправляется в «свободное плавание». И к моменту своего возвращения на прежнее место может наделать немало бед здоровью человека.
Ну а во-вторых, говорит Соломатина, весьма подозрительно, что подобные препараты находятся в открытом доступе. Даже если учесть, что они могут помочь в вопросе похудения, самостоятельно вкалывать себе какие-либо препараты точно не стоит. Такие процедуры должны выполнять исключительно знающие люди, которые точно понимают, куда необходимо делать укол.
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