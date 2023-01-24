Диетолог напомнила об опасности «уколов для похудения», которые можно купить на маркетплейсах

Желание похудеть возникает у многих. Вот только идея сесть на жесткие диеты или посещать тренажерные залы нравится далеко не всем. В связи с этим в маркетплейсах начали появляться так называемые уколы-липолитики, которые, как обещает производитель, могут помочь похудеть всего за несколько процедур. Но могут ли? В интервью для «Слово и Дело» врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что на самом деле из себя представляют такие уколы.Диетолог отмечает, что если бы такие чудо-уколы несли исключительно пользу, их бы обязательно советовал каждый опытный врач. Но на деле такие инъекции могут принести исключительно беды. Во-первых, сам жир после укола никуда не девается, а отправляется в «свободное плавание». И к моменту своего возвращения на прежнее место может наделать немало бед здоровью человека.Ну а во-вторых, говорит Соломатина, весьма подозрительно, что подобные препараты находятся в открытом доступе. Даже если учесть, что они могут помочь в вопросе похудения, самостоятельно вкалывать себе какие-либо препараты точно не стоит. Такие процедуры должны выполнять исключительно знающие люди, которые точно понимают, куда необходимо делать укол.