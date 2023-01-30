Что делать при головокружении

Врач-реабилитолог клиники «Софиатрия» Альберт Едзиев назвал головокружение неврологическим симптомом, связанным с сосудистой реакцией организма на те или иные события.«Не стоит забывать, что это состояние бывает и при приёме лекарств, и при анемии, и при более серьёзных заболеваниях — инсультах, инфарктах и так далее. Также головокружение может быть связано и с проблемами в вестибулярном аппарате», — сказал он в беседе с Life.ru.По его словам, при внезапном ухудшении состояния прежде всего нужно обеспечить приток свежего воздуха, присесть и попытаться сосредоточиться на каком-либо предмете.Как отметил Едзиев, если головокружение длится больше пяти минут, то лучше вызвать скорую помощь.