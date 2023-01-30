Онколог Карасев назвал 4 причины, почему не получается навсегда избавиться от полипов

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Полипы — доброкачественные выросты из слизистой оболочки. Однако в некоторых случаях они могут переродиться в рак. Почему полипы появляются даже после нескольких операций? Разбираемся с экспертом.Когда на слизистой появляется вырост на тонкой ножке, то при обследовании врач в большинстве случаев определит полип. Они могут вырасти в кишечнике, желчном пузыре, желудке, на шейке матки и даже в носу. Зачастую мы их никак не ощущаем, — если речь идет о внутренних органах, конечно. Так, например, полип в носу может мешать вам дышать и вести привычный образ жизни.Не каждый полип способен переродиться в злокачественную опухоль. Но это не повод их не искать и не удалять. Однако бывает так, что даже после успешной операции врач на очередном обследовании находит новый полип. Пациент удивляется: «Доктор, мы же все удалили!»Старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист.— Полипы, как правило, появляются у лиц пожилого возраста. Не вызывают никакого дискомфорта и никак не ощущаются. Несмотря на это, их надо обязательно удалять! Со временем полип может стать причиной возникновения колоректального рака или других патологий, — говорит Иван Карасев.Полипы появятся снова, если:употреблять пищу, вызывающую воспаления: глютен, молочные и дрожжевые продукты, рафинированные масла, сахар. Никто не говорит, что надо отказаться от них совсем, но ограничить количество определенно стоит;не исключить источники хронической инфекции. Если ваш организм давно сигнализирует о проблеме, но вы усердно это игнорируете, инфекция легко спровоцирует образование полипа;не проверять и не контролировать инсулинорезистентность. Даже у людей без серьезных изменений в обмене веществ она запускает опасные процессы, среди которых — образование полипов;не проходить своевременную медицинскую диагностику. Это очень важно, даже если вас ничего не беспокоит! Особенно стоит озаботиться тем, у кого в семье уже были подобные истории.Полипы могут иметь различную форму: по внешнему виду он может быть похож на гриб, а может быть плоской формы, напоминающий нарост.Один из самых частых случаев — это образование полипов в кишечнике. При осмотре доктор может выявить следующие виды наростов:Гиперпластические полипы. Они встречаются чаще всего. Как правило, имеют небольшие размеры (не более 0,5 см в диаметре). Практически никогда не перерождаются в неоплазию и потому относительно безопасны;Аденомы. Представляют собой опасные образования. Они имеют тенденцию к перерождению в злокачественную опухоль. В среднем перерождение полипа длится от 7 до 10 лет;Эпителиальные образования наследственных полипозных синдромов. Это целая группа заболеваний, передающихся по наследству. Они очень опасны, но, к счастью, встречаются довольно редко.