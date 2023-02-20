Так ли хороши заменители сахара и какие лучше использовать

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Это то мифическое сладкое, в котором почти нет калорий.Искусственные заменители сахара — это синтетические вещества, которые имеют сладкий вкус. Некоторые из них в сотни, а то и тысячи раз слаще сахарного песка.Их ключевой плюс очень низкая калорийность. Например, в одной банке газировки (330 миллилитров) содержится около 150 килокалорий, и почти все они из сахара. В таком же количестве напитка с искусственными подсластителями калорий примерно ноль.Поэтому продукты с сахарозаменителями часто продаются как диетические. Снижая калорийность рациона, они помогают контролировать вес и, как следствие, уменьшают риск развития ожирения, сердечно?сосудистых заболеваний и диабета.Правда ли, что заменители сахара вредныТакая версия появилась в 1970?х. Тогда учёные исследовали один из искусственных подсластителей — сахарин. Они пришли к выводу, что лабораторные крысы, которые его употребляют, чаще страдают раком мочевого пузыря. По этой причине на упаковках с сахарином появилось предупреждение, что он может быть опасен для здоровья.Однако с тех пор подсластители многократно исследовались со всех сторон. Убедительных доказательств, что они могут вызывать рак или другие проблемы, больше так и не нашлось. Напротив.Вывод экспертов из Британской медицинской Ассоциации по борьбе с раком (Cancer Research UK)Крупные исследования, проведённые на людях, предоставили убедительные доказательства того, что искусственные подсластители безопасны для человека.В результате в 2000 году предупреждающая этикетка с сахарина была снята.Фактически единственная претензия, которую предъявляют к сахарозаменителям сегодня, звучит так: они могут стимулировать или менять аппетит. Например, это проявляется в том, что человек начинает больше есть: «Ведь за счёт диетической газировки я снизил количество калорий, значит, могу позволить себе большой кусок пирога». Или другая ситуация: привыкнув к подслащённой пище, люди отказываются от фруктов и овощей — те кажутся невкусными. Но это скорее психологическая проблема. Заменители сахара же как таковые напрямую здоровью не вредят.Впрочем, тут надо сделать ремарку. Учёные гарантируют безопасность лишь тех сахарозаменителей, которые прошли проверку в соответствующих службах. И лишь в том случае, если вы употребляете подсластители в соответствии с инструкцией: не больше того количества, которое указано на упаковке.Какие сахарозаменители лучше использоватьПрежде чем попасть в пищевые продукты или на полки супермаркетов в чистом виде, все искусственные подсластители проходят обязательную проверку на безопасность. В ЕС процедуру проводит Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA), в США — Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).Это касается как полностью искусственных подсластителей, полученных чисто химическим методом, так и созданных на основе природных компонентов — натурального сахара или содержащих его растений.Вот популярные сахарозаменители, которые одобрены и в Европе, и в США. Выбирайте на свой вкус. Только лучше сначала проконсультироваться с наблюдающим вас терапевтом. Это особенно важно, если у вас диабет, нарушение обмена веществ или аллергия на некоторые пищевые продукты. Сертифицированные подсластители могут навредить в редчайших случаях, но рисковать всё-таки не стоит.Растительные заменители сахараСтевияЭтот подсластитель производят на основе очищенного экстракта стеблей одноимённого растения. Стевия примерно в 200 раз слаще обычного сахара. Это значит, что, если вы привыкли пить чай с одной ложкой песка, заменителя можно класть в 200 раз меньше — дозу на кончике ножа.Есть данные, что стевия снижает уровень инсулина и сахара в крови, а также вызывает ощущение сытости. Минус подсластителя — специфический «травяной» привкус, который не всем нравится.СорбитЭто вещество относится к особой разновидности углеводов — сахарным спиртам. Сорбит содержится в различных ягодах и фруктах, например ежевике и яблоках. Он примерно на 60% менее сладок, чем сахар, но и калорий в нём — почти в два раза меньше.По сравнению с сахарным песком у сорбита есть сразу два преимущества. Во?первых, он, как и другие сахарные спирты, не кариогенен — то есть не разрушает зубную эмаль. Во?вторых, вещество имеет низкий гликемический индекс и почти не повышает уровень глюкозы в крови. Но есть побочные эффекты: у некоторых людей подсластитель может вызвать метеоризм и диарею.ЭритритТоже сахарный спирт, с теми же преимуществами, что и у сорбита. Он чуть менее сладкий, чем сахар. В отличие от сорбита эритрит имеет калорийность, близкую к нулю, и у него нет побочных эффектов вроде метеоризма. Иногда его используют в комбинации со стевией, поскольку этот подсластитель может нейтрализовать её специфический вкус.Искусственные заменители сахараАспартамСамый популярный искусственный подсластитель в мире и потому самый демонизируемый. Он в 180–200 раз слаще сахара, имеет минимальную калорийность и, как убедительно доказано, абсолютно безопасен в дозировке до 50 мг/кг веса для всех. Исключение составляют лишь люди, имеющие редкое нарушение обмена веществ — фенилкетонурию.АдвантамВ 20 тысяч раз слаще сахара. В отличие от аспартама, который разлагается при высоких температурах, адвантам термостабилен, а потому может использоваться в том числе в выпечке. Допустимая суточная доза — до 32,8 мг на килограмм веса в день.СахаринВ 200–700 раз слаще сахара. И, как у большинства искусственных подсластителей, практически ноль калорий. Безопасная доза сахарина, установленная FDA, — 15 мг на 1 кг веса в день.Однако, если у вас аллергия на сульфаниламиды — класс соединений, к которому относится сахарин, от этого продукта стоит отказаться.СукралозаВ 600 раз слаще сахара. Не содержит калорий, подходит для выпечки. По актуальным данным FDA, подсластитель безопасен в дозах до 5 мг на 1 кг массы тела в день.Однако существует небольшое исследование, которое показывает, что сукралоза может снижать чувствительность к инсулину. Механизм и возможные последствия этого учёные пока изучают.Ацесульфам калияВ 200 раз слаще сахара, нулевая калорийность. Безопасность ацесульфама калия в дозировке менее 15 мг на 1 кг веса в день подтверждена более чем 90 исследованиями.