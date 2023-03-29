Cell Metabolism: регулярное употребление сладостей изменяет восприятие еды мозгом

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Ученые из Института исследований метаболизма Макса Планка в Кельне (Германия) в сотрудничестве с Йельским университетом (США) установили, как регулярное употребление жирной и сладкой пищи влияет на мозг.Они выяснили, что такие продукты активируют дофаминергическую систему мозга, которая отвечает за мотивацию и вознаграждение, и это, в свою очередь, изменяет восприятие пищи.«Наши измерения активности показали, что мозг перестраивается при употреблении чипсов и других вредных продуктов. Он подсознательно учится предпочитать эти продукты. Благодаря этим изменениям в мозге мы подсознательно всегда будем отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием жира и сахара», - объяснил руководитель исследования Марк Титтгемейер.В исследовании приняли участие две группы людей. Участники первой группы получали небольшой жирно-сладкий пудинг вместе со своим обычным приемом пищи. Во второй группе испытуемые ели столь же калорийный, но менее жирный десерт. Испытуемые измеряли активность мозга в течение восьми недель.Следует отметить, что испытуемые первой группы больше не прибавляли в весе за период исследования, а уровень сахара и холестерина в их крови не менялся. Однако исследователи считают, что им будет трудно отказаться от сладкого из-за образования новых связей в мозгу. Даже если они никогда раньше не пользовались такими продуктами.