8 признаков тромбоза, которые опасно игнорировать

Тромбоз – опасная ситуация, которую нельзя оставлять без внимания. Наличие тромба в организме может привести даже к летальному исходу, поэтому важно знать первые признаки тромбоза. А при их обнаружении необходимо срочно обратиться к врачу.Тромб – это кровяной сгусток, который образуется в сосудах в результате повреждения их стенок. На наличие тромба в организме указывает несколько признаков.Основные симптомы тромбоза1. Частое головокружениеПри затрудненном дыхании и боли в груди у человека начинает кружиться голова и такое состояние может привести даже к обмороку.2. Ускоренная работа сердцаЕсли сердце бьется слишком часто, это может свидетельствовать о легочной эмболии. Такой симптом нельзя игнорировать, поскольку, возможно, тромб находится рядом с легкими, провоцируя тем самым нехватку кислорода и учащенное сердцебиение.3. Сильная головная больЕсли боль невыносимая и устранить ее не получается с помощью обычных препаратов, то, возможно, в головном мозге образовался тромб. В этом случае нужна срочная консультация специалиста.4. Боль в ногахОсобенно следует насторожиться, если боль резкая, сильная и ощущается в области икроножных мышц.5. Отеки конечностейЕсли ноги стали отекать на участке, где расположена косточка, то не исключено, что это симптом тромбоза.6. Повышенная температура кожиНа участке, где находится тромб, температура кожи может быть выше, это связано с нарушением кровотока.7. Появление красных прожилокТакие прожилки довольно заметны и теплые на ощупь, внешне похожи на сыпь или ссадины, при их обнаружении нужно проконсультироваться с врачом.8. Боль в животеПри тромбозе мезентериальных сосудов возникает резкая боль в области живота, причиной этого служит нарушенный кровоток в каком-либо участке кишечника. Но такой симптом может появиться и при наличии большого кровяного сгустка, поэтому без консультации специалиста не обойтись.Не игнорируйте перечисленные выше симптомы и будьте здоровы!