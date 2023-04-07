COVID-19 ускоряет прогрессирование деменции

Ученые выяснили, что после заражения COVID-19 все подтипы деменции ведут себя как быстро прогрессирующая деменция.Согласно новому исследованию заражение SARS-CoV-2 оказывает значительное влияние на когнитивные функции у пациентов с ранее существовавшей деменцией. У пациентов со всеми подтипами деменции, включенными в исследование, наблюдалось быстро прогрессирующее слабоумие после заражения ковидом.Международная группа ученых исследовала влияние COVID-19 на когнитивные нарушения у 14 пациентов с ранее существовавшей деменцией (четверо с болезнью Альцгеймера, пятеро с сосудистой деменцией, трое с деменцией при болезни Паркинсона и двое с поведенческим вариантом лобно-височной деменции), которые перенесли дальнейшее ухудшение когнитивных функций после COVID-19.Исследователи предположили, что COVID-19 должен иметь какое-то вредное воздействие на пациентов с ранее существовавшей деменцией, экстраполируя понимание когнитивного воздействия этой вирусной инфекции на пациентов без деменции. В дополнение к обнаружению того, что все подтипы деменции вели себя как быстро прогрессирующая деменция после COVID-19, ученые обнаружили, что демаркационная линия между различными типами деменции стала удивительно размытой после болезни.