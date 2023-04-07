7 фруктов, которые помогут быстро похудеть и хорошо выглядеть

Есть фрукты, которые содержат не так много калорий, но при этом богаты клетчаткой и различными витаминами и минералами. Худеющим точно не обойтись без них в рационе.Один из самых главных плюсов фруктов в рационе худеющих — они могут стать прекрасной альтернативой привычным шоколадкам и печенью. Плоды сладкие, но они содержат природные сахара, которые не «прилипают» к бокам за счет клетчатки.Кроме того, фрукты помогают дополучить норму витаминов и минералов, тем самым спасая организм от дефицитов. Разбираемся, что точно надо включить в рацион, чтобы улучшить состояние кожи, волос, ногтей, а также избавиться от лишних килограммов.БананБананы уже много лет пользуются плохой репутацией — мол, слишком сладкие и калорийные, худеющим их точно нельзя. На самом деле это совсем не так, пишет ETNT.Бананы могут помочь сбросить вес, если есть их в меру (одной штуки в сутки вполне достаточно). В этом фрукте много клетчатки, поэтому он помогает насытиться. Если хотите получить максимум пользы, то берите зеленоватый банан: в нем меньше крахмала и сахара.ГрейпфрутУченые в своих исследованиях пришли к выводу: если съесть немного грейпфрута незадолго до основного приема пищи, то организм будет активнее ее перерабатывать, расходуя больше энергии. Следовательно, человек худеет. Хорошо сочетать грейпфрут с белком, например с творогом, или клетчаткой — добавлять в зеленый салат.Важно: не ешьте слишком часто этот фрукт. Последствия от грейпфрутовой диеты могут быть очень серьезными — женщина чуть не лишилась ноги, пытаясь похудеть на фрукте.АнанасВ этом тропическом фрукте много ферментов, которые помогают пищеварению. В частности, ананас содержит бромелайн, способствующий перевариванию белков. Улучшение пищеварения может также регулировать аппетит, что, в свою очередь, способствует снижению веса.Кроме того, в ананасе много клетчатки — она необходима, чтобы как можно дольше чувствовать себя сытым. Он прекрасно сочетается с йогуртом и творогом. Вы также можете использовать его не в свежем виде, а купить консервированный ананас, главное — выбирайте тот, в котором нет сахара.АвокадоОдно из главных достоинств авокадо в том, что оно содержит те самые полезные жиры, которые так нужны нашему организму. То есть фрукт способен насыщать, но при этом не провоцирует набор веса.Важно: авокадо лучше не злоупотреблять. Объем в сутки зависит от возраста, веса и особенностей здоровья. Если речь идет о взрослом человеке с весом около 70-80 кг, допустимо не более половинки среднего плода. При беременности норму стоит уменьшить до 2-3 кусочков. Детям до трех лет авокадо лучше не давать, а после этого возраста допустимо от 1-2 чайных ложек мякоти до четвертинки плода.ГрушаГруша — отличный источник полезной клетчатки. Во фрукте среднего размера (любого сорта) ее аж 6 граммов (при условии, что вы будете есть груши с кожурой), причем большая часть приходится на нерастворимую клетчатку.Кстати, есть груши можно не только в сыром виде. Их хорошо запекать с сыром и орехами, добавлять в них мед, нарезать в салаты и даже в мясные блюда.ЛимонЛучшая альтернатива сладким лимонадам для тех, кто мечтает сбросить лишний вес, — вода с лимоном. Ученые уже давно выяснили, что грамотный питьевой режим улучшает метаболизм и помогает организму более эффективно сжигать жир. Скорость избавления от калорий после стакана воды может вырасти на 30%.Кроме того, в нем есть аскорбиновая кислота, которая необходима для выработки коллагена — главного белка красоты и молодости кожи. Так что если хотите забыть о морщинах — налегайте на воду с лимоном.ЯблокоВ одном яблоке содержится 4 грамма клетчатки, которая улучшает процесс пищеварения и помогает продуктам лучше усваиваться. Фрукт также на 86% состоит из воды, которая заполняет желудок и способствует быстрому насыщению.Кроме того, яблоко — кладезь глюкозы и фруктозы.Помимо снижения веса и витаминизации, употребление одного яблока в день способствует:снижению холестерина. Фрукт содержит пектин. Он предотвращает появление бляшек в сосудах;укреплению костей. Благодаря флавоноиду и бору употребление яблок улучшает состояние костной ткани;защите клеток мозга. В яблоках содержится кверцетин. Это вещество способствует улучшению памяти.