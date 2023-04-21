Огурцы помогают при высоком давлении и предотвращают появление диабета

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Употребление огурцов помогает улучшить здоровье.Поддерживают здоровье костей. Огурцы особенно полезны зрелым женщинам и пожилым людям, которые сталкиваются с проблемой истончения костной ткани, остеопорозом и хрупкостью костей, которые делают их подверженными трещинам и переломам. Одним из витаминов, которыми богат этот растительный продукт, является витамин К, помогающий укреплять ткань костей.«В одном огурце содержится около 50 мкг витамина К – это составляет немногим более 40% дневной нормы данного витамина», - проинформировал портал «Eat this, Not that!», ссылаясь на исследования.Делают дыхание свежим. По словам доктора медицинских наук Джоны Бурдеос, огурццы борются с неприятном запахом изо рта благодаря содержанию в них воды, клетчатки и фотохимических веществ, таких как полифенолы и флавоноиды. Данные соединения обладают антиоксидантными свойствами и помогают уменьшить количество бактерий во рту, провоцирующих галитоз.Предотвращают диабет. Огурцы обладают низким гликемическим индексом – всего 15. По данным журнала Nutrition Journal, употребление в пищу продуктов с низким гликемическим индексом помогает снизить резистентность к инсулину, что, в свою очередь, уменьшает риск развития диабета 2 типа.Поддерживают увлажнение организма. Огурцы на 95% состоят из воды, что делает их идеальным продуктом для гидратации организма. Адекватное потребление жидкости и увлажнение необходимо для оптимального функционирования тела.Способствуют похудению. Из-за высокого содержания воды огурцы чрезвычайно сытны, при этом они содержат очень мало калорий – это один из лучших перекусов для тех, кто хочет похудеть.Спасают от запоров. Огурцы, съедаемые с кожурой, дают организму много воды и клетчатки – это оптимальное сочетание для стимулирования кишечной перистальтики и предотвращения запоров. Людям, которым хорошо знакома такая проблема, Медицинский колледж Пенсильванского государственного университета рекомендует добавлять огурцы в разные блюда.Уменьшают отеки, полезны при высоком давлении. Огурцы отличаются высоким содержанием калия: один огурец может дать 442 миллиграмма калия, почти 10% суточной нормы этого важного микроэлемента. Калий хорошо известен тем, что помогает выводить из организма излишки натрия, скопление которого вызывает задержку воды, отечность и способствует росту артериального давления.