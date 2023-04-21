Как узнать, делали ли вам прививку от кори

Корь — это вирусное заболевание, которое часто встречается у детей. Оно начинается как ОРВИ — с повышения температуры, насморка и кашля. После во рту появляются красные пятна с белым центром, а затем сыпь распространяется уже по всей коже.Корь часто вызывает осложнения, которые приводят к инвалидности или смерти. Например, поражает головной мозг (коревой энцефалит). При этом корь невероятно заразное заболевание. Так, подцепить его можно, если зайти в лифт после инфицированного.Вспышку можно сравнить с пожаром: среди непривитых вирус распространяется с огромной скоростью. Чтобы таких ситуаций не возникало, иммунитет должен быть у 95% населения.Когда делают прививку от кориПервый ввод вакцины от кори, краснухи и паротита должен быть в 12 месяцев. Второй — перед школой, в 6 лет. При необходимости прививку могут также сделать и взрослым.Младенцам колют в бедро, детям — в плечо, взрослым — в плечо или под лопатку. Следов после этого не остаётся.Если вы прошли полную вакцинацию, скорее всего, иммунитет у вас будет сохраняться всю жизнь.Как узнать, делали ли вам прививку от кориЕсть два способа: попроще и посложнее.Посмотреть в картеВсе сведения о прививках остаются в карте. Из детской поликлиники информацию о вакцинации передают во взрослую, и эти данные должны сохраняться всю жизнь.В реальности бывает по?разному, так что найти нужные сведения удаётся не всегда. Для таких случаев есть второй способ.Сдать анализ на антителаИммуноглобулины IgG появляются в крови через месяц после вакцинации или болезни и остаются там в течение десятилетий. Поэтому по их количеству получится оценить, насколько крепок иммунитет.Анализ на антитела можно сдать в частной поликлинике. Другой вариант — попробовать взять направление у терапевта, но сложно сказать, кому исследование положено по ОМС: критериев в общем доступе нет, всё зависит от учреждения.Каким взрослым нужно делать прививку от кориСчитается, что обязательно надо привиться, если вы не болели, не прививались либо получили только одну вакцину и при этом:вам меньше 35 лет;вам меньше 55 лет, но вы относитесь к группе риска — являетесь медработником, сотрудником сферы питания, торговли, социальных услуг, учителем или воспитателем, вахтовиком, коммунальщиком, таможенником или представителем другой профессии с медкнижкой;вы контактировали с заболевшим корью.Остальным взрослым вакцинация обычно не требуется. Но иногда иммунитет слабеет, поэтому можно самостоятельно сдать анализ на антитела и привиться, если их вдруг недостаточно. Заморочиться стоит, например, перед беременностью. Так вы защитите не только себя и развивающийся плод, но и передадите антитела младенцу во время вскармливания. Они будут оберегать его до первой вакцинации.Какие осложнения вызывает прививка от кориПрививка от кори обычно переносится хорошо. Но изредка могут появиться осложнения:повышение температуры;боль в месте инъекции;лёгкая сыпь;временная боль и скованность в суставах, особенно у подростков и молодых женщин;отёк лица или шеи;незначительное снижение уровня тромбоцитов.В 1988 году в крупнейшем медицинском журнале The Lancet опубликовали мошенническое исследование, которое связывало вакцинацию от кори, краснухи и паротита с развитием аутизма. Мол, диагноз часто ставят в том же возрасте, в котором дети получают эту прививку и АКДС (от дифтерии, коклюша и столбняка), а значит, вот она, причина. Но «после» не равно «вследствие», это просто совпадение. В этом же возрасте дети часто начинают ходить и говорить, но никто же не предполагает, что эти навыки развились из?за вакцинации.Исследование было много раз опровергнуто, но успело очень навредить: показатели вакцинации сильно снизились, а заболеваемость корью выросла. В 2010 году статью официально отозвали, а автору навсегда запретили заниматься медициной.Кому не нужно делать прививку от кориРевакцинация не требуется, если вам сделали две прививки либо вы переболели корью. Например, считается, что все родившиеся до 1957 года, скорее всего, перенесли эту болезнь и им не нужна вакцинация.Также прививку не делают, если:были случаи очень тяжёлой аллергии, в том числе на вакцины;женщина беременна или может быть беременна;есть иммунодефицитные состояния, например ВИЧ или состояние после химиотерапии;у родителей, братьев или сестёр есть заболевания иммунной системы;недавно были кровотечения;человек болен туберкулёзом;прошло меньше месяца со дня любой другой прививки;сейчас есть признаки ОРВИ, обострение хронического заболевания или плохое самочувствие.