Субпродукты и яйца названы среди лучших продуктов для повышения гемоглобина
Гемоглобин – это содержащий железо белок, присутствующий в эритроцитах (красные кровяные клетки). Его низкий уровень чаще всего обуславливается нехваткой железа, железодефицитной анемией. При сниженном гемоглобине организм страдает от кислородного голодания, вызывающего гибель клеток, дисфункции органов и систем. Последствиями низкого гемоглобина могут быть нарушение сердечного ритма (аритмия), сердечная недостаточность. Критическое снижение его уровня грозит человеку летальным исходом.
Специалисты Роспотребнадзора констатировали, что для поддержания необходимого уровня гемоглобина следует употреблять в пищу продукты, являющиеся богатым источником железа. Первыми среди лучших продуктов для повышения гемоглобина эксперты ведомства назвали мясо и субпродукты.
«Лидером по содержанию запасов железа являются субпродукты животного происхождения: печень, почки, селезенка».
Превосходным поставщиком железа также является рыба, морепродукты, которые вдобавок обеспечивают организм йодом и многими витаминами, позитивно сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы.
Еще один продукт, значащийся в списке лучших поставщиков железа, – яйца (как куриные, так и других птиц). Употребляя в пищу яйца, мы получаем в том числе магний, полезные для сосудов, сердца и мозга ненасыщенные жирные кислоты, витамины.
Помимо этого, железом богат темный шоколад – его употребление тоже помогает повысить уровень гемоглобина.
«Могут восполнить дефицит железа и растительные продукты, но надо помнить, что в такой пище присутствует негемовое железо, которое усваивается гораздо хуже и в меньшей концентрации. Рекордсмен по концентрации железа среди растений – шпинат», - констатировали эксперты.
Что важно знать о продуктах с железом?
После их употребления не следует пить чай или кофе – это нарушит усвоение железа.
Слишком большое количество клетчатки в рационе препятствует всасыванию железа.
Продукты с железом не выносят сочетания с продуктами, содержащими кальций (железо при этом не усваивается).
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