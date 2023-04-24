Ученые рассказали, как продлить жизнь на 16 лет всего за 30 минут в день

Исследователи из Университета Лестера (Великобритания) обнаружили связь между скоростью ходьбы человека и скоростью старения. Оказалось, что регулярная быстрая ходьба может добавить к жизни 16 лет.Недавнее исследование, опубликованное в журнале Communications Biology, показало, что регулярная быстрая ходьба в течение получаса в день может увеличить длину теломер. Теломеры — это защитные «колпачки» на концах хромосом, похожие на пластиковые колпачки на шнурках. Хотя они не содержат генетической информации, теломеры играют важную роль в поддержании стабильности ДНК. Ученые измеряют концы хромосом, чтобы определить биологический возраст человека. Чем они длиннее, тем моложе этот возраст, причем он может довольно значительно отличаться от реального.Авторы исследования проанализировали данные более 400 000 взрослых британцев из Британского биобанка и обнаружили, что люди, постоянно практикующие быструю ходьбу, в среднем биологически примерно на 16 лет моложе своих сверстников.Более того, предыдущее исследование на ту же тему показало, что регулярная ходьба может также иметь физические, умственные и социальные преимущества. Но впервые ученые сравнили скорость ходьбы с генетическими данными.Интересно, что другая группа исследователей из Университета Лестера ранее установила, что даже 10 минут быстрой ходьбы в день могут способствовать долголетию. Люди, которые занимались ею регулярно, жили существенно дольше, чем их менее активные сверстники.