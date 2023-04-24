Гематолог перечислила признаки густой крови у пожилых
"При сгущении крови у пожилого человека могут быть покалывающие боли в пальцах рук, головные боли, головокружение", – перечисляет эксперт.
Также густую кровь можно заподозрить во время сдачи анализа. "Густая кровь будет очень быстро сворачиваться в момент забора. Иногда бывает, что даже невозможно эту кровь взять", – добавила гематолог.
Густая кровь опасна тем, что происходит замедление кровотока. Это нарушает микроциркуляцию в мелких сосудах жизненно важных органов, в том числе сердца, головного мозга, почек, легких. Может быть тромбоз, инфаркт или инсульт. Может быть даже тромбоэмболия (закупорка. – Прим. ред.) легочной артерии.
Светлана Бычкова – врач-гематолог
Специалист посоветовала при наличии подозрительных симптомов обратиться к врачу и сдать коагулограмму. Такой анализ поможет оценить свертывающую способность крови.
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