Никогда не делайте этого на природе, чтобы после выходных не оказаться в больнице: 6 запретов врача

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С наступлением теплой погоды многие рвутся на дачу или в лес. Но если не соблюдать определенные правила, после выходных новую неделю можно начать с похода по врачам.Многие с нетерпением ждут прихода настоящего тепла, чтобы открыть дачный сезон. Прогулки на свежем воздухе, огородничество и садоводство, первые весенние шашлыки — все эти активности после затяжной зимы воспринимаются с особым удовольствием. К сожалению, слишком активное времяпрепровождение в выходные нередко оборачивается проблемами со здоровьем.Чего не стоит делать за городом, чтобы не отправиться прямиком на больничный?Одеваться не по погодеВесной хочется побыстрее избавиться от надоевших теплых штанов, сапог, объемных свитеров. Однако температура воздуха в это время года крайне обманчива: днем пригревает солнышко, но ветерок еще очень холодный. Шанс переохладиться и подхватить простуду по-прежнему высокий, даже в погожий день.Так что щеголять в одной футболке или трудиться на собственной даче в рубашке нараспашку при первых признаках тепла — сомнительная затея, особенно если вы собираетесь долго оставаться на улице. Лучше одеваться по принципу многослойности: футболка, рубашка или толстовка, легкая ветровка. Если вдруг вам станет жарко, верхний слой всегда можно снять.Отправляться в лес в открытой одеждеСтарт сезона активностей клещей обычно приходится на апрель-май. В этот период особенно важно соблюдать правила базовой безопасности, отправляясь на загородную прогулку или даже на собственную дачу. Одежду следует выбирать так, чтобы она плотно прилегала к телу, и важно следить, чтобы не оставалось открытых участков. Штанины и рукава должны иметь резинки. В защите нуждаются и шея с головой, тут пригодятся головной убор, высокий воротник или косынка.Если встреча с клещом все-таки произошла, следует как можно быстрее обратиться в ближайший травмпункт. Не нужно самостоятельно пытаться вытащить клеща, особенно народными методами вроде подсолнечного масла и иголки: часть его все равно может остаться под кожей, что в дальнейшем приведет к воспалению.Лучше сразу доверить манипуляции врачу и не полениться отвезти клеща на исследование в лабораторию. Сделать это необходимо, даже если вы доставали его самостоятельно. Не стоит забывать, что укус клеща чреват такими опасными заболеваниями, как боррелиоз и клещевой энцефалит.Игнорировать солнцезащитные кремыПользоваться солнцезащитными средствами важно вне зависимости от погоды, ведь солнечный ожог легко получить даже в прохладный облачный день. Фактор защиты от ультрафиолетовых лучей (SPF) должен составлять не менее 30+. Если вы все-таки обгорели, не нужно лечить ожог вазелином, растительным маслом или сметаной. Все эти средства образуют на коже плотную пленку, под которой ткани начинают отекать и воспаляться. Для обработки солнечных ожогов лучше выбирать аптечные мази или кремы, в состав которых входит экстракт алоэ или пантенол.Набрасываться на шашлыкПоездка на шашлыки — одна из главных традиций весеннего отдыха. Соскучившись за зиму по еде на открытом воздухе, многие буквально набрасываются на мясо и неизбежно переедают. Неудивительно, что в начале мая в больницах в разы возрастает количество пациентов с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта: гастритами, язвами, холециститами, желчнокаменной болезнью и панкреатитами.Чтобы снизить нагрузку на желудок, лучше отдавать предпочтение курице, индейке, рыбе или морепродуктам. Если же шашлык все-таки хочется приготовить из жирной баранины или свинины, лучше не есть больше 100-150 граммов за один прием пищи. На гарнир стоит выбрать овощи и зелень, а не майонезные салаты или маринованные огурчики.Брать на пикник скоропортящиеся продуктыВ жаркую погоду важно следить за сроками годности продуктов, особенно если вы едете не на дачу с холодильником, а просто на пикник. Кремовые пирожные, йогурты и другая «молочка», копчености, маринованные овощи требуют соблюдения правильного температурного режима. На солнце они легко могут испортиться и стать причиной пищевого отравления.Забывать дома аптечкуЭто особенно актуально для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, аллергией или периодически ощущает проблемы со здоровьем на фоне стрессов, перемены погоды, физической нагрузки.Важно, чтобы в любой поездке — на дачу, пикник или просто на отдых — у вас всегда была с собой аптечка первой помощи и весь набор базовых препаратов, которые вы принимаете ввиду наличия хронических патологий. Даже отдыхая, нельзя забывать о необходимых препаратах и пропускать их прием.