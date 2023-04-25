Кардиолог советует три простых способа снизить риск болезней сердца

Причины развития сердечно-сосудистых заболеваний разные. Случаются и по наследственным факторам. Но чаще они формируются под воздействием нашего образа жизни, а значит, скорректировав его, можно избежать опасных недугов.Доктор Ханна Дуглас, консультант-кардиолог одной из лондонских больниц, рассказала изданию о том, как существенно снизить вероятность столкнуться с патологиями сердца.Здоровая диета. Это значит: ограничить в меню насыщенные жиры, продукты с высокой концентрацией сахара и соли. Взять за основу питания свежие фрукты, овощи, цельнозерновые. Все они снижают «градус» плохого холестерина и выравнивают давление.Регулярные спортивные нагрузки. Не требуется изнурять себя, достаточно полчаса аэробных упражнений в день. Это легкий бег или даже просто прогулка на свежем воздухе. Очень хороши также танцы и плавание.Управление стрессом. Тревога, стресс, страхи — все эти факторы крайне негативно отражаются на организме. Нужно учиться их купировать. Поможет любимая музыка, какое-то увлечение, общение с понимающими людьми, чтение, медитация, физическая нагрузка: спорт, дачные дела и пр.Порой человек «заедает» стресс, этим чаще увлекаются дамы. А мужчины хватаются за алкоголь или сигареты. Но это лишь усугубляет ситуацию, добавляет нагрузку на сердце. Когда не удается справиться со стрессом самостоятельно, следует доверить эту задачу врачу!